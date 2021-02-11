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В России посинели собаки. В прямом смысле (фото)

Автор: Styler

В сети появились фото голубых собак, которые разгуливают по российскому городу. Как видно на снимках, шерсть псов получила светло-синий окрас. В результате чего это произошло - точно не известно.

Более детально о голубых собаках в российском городе написало агентство "РИА Новости".

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Голубые собаки в РФ (фото: t.me/rian_ru)

Как стало известно, фото животных были сделаны на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске.

Управляющий "Дзержинского оргстекла", которое специализировалось когда-то на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты, Андрей Мисливец предполагает, что псы могли испачкаться в остатках химических веществ. При этом, предприятие в 2015 году было признано банкротом, но на огромной территории много заброшенных зданий.

Но, по словам мужчины, это уже не первый случай, когда возле "заброшки" бегают посиневшие животные.

"Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии - медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию", - сказал Мисливец.

Ранее мы писали, что гимн России заблокировали на YouTube из-за "пиратства".

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