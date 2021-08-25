В России на мусорке нашли брошенный танк: солдаты ушли делать намаз (фото)

В российском Волгограде местные жители нашли покинутый неохраняемый танк среди кучи мусора на территории заброшенного аэропорта. Вокруг современной боевой машины Т-90 также валялись отходы армейской жизнедеятельности.
Об этом пишет местный портал v1.ru.
По словам горожан, танк так стоял в поле в кустах несколько дней, и на брошенную технику люди наткнулись случайно во время прогулки.
Это подтвердили и журналисты, которые отправились на проверку.
Танк действительно стоял на пустыре посреди мусора, был покрыт пылью, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках находились инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы, а дорогостоящая оптика прицелов и перископа тоже осталась цела.
В пресс-службе Южного военного округа РФ объяснили ситуацию тем, что танк принимал участие в подготовке к форуму "Армия-2021", должен был демонстрировать "танковый вальс", и машину не успели забрать. Почему военная техника оставалась без охраны так долго на помойке, военные ответить затруднились.
Впрочем, позже в штабе округа неофициально озвучили другую историю - мол, танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, но потом они все ушли делать намаз, передает "Новая газета".
"Это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. А сколько на самом деле боевая машина находилась без присмотра - непонятно", - говорится в публикации.
В России в Волгограде нашли брошенный танк на помойке (фото: v1.ru)
Ранее сообщалось, что в России на репетиции парада к 9 мая вспыхнул танк, и инцидент в Уфе показали на видео.
Напомним, перед этим в России военные сожгли собственную технику на учениях.