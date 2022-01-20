В России мать заставила маленького сына "смыть грехи" в проруби: на улице было -26 (видео)

Все происходило в российском городе Комсомольск на Амуре. На улице 19 января было -26 градусов.

Ребенок во время того, как его насильно окунали в проруби, сильно кричал.

"Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребенка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, ее кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов", - сказано в сообщении.

На видео слышно, как ребенок кричит: "Нет, я не хочу!". Мама после того, как его окунули, говорит ему "молодец".

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что мать просто насильно заставляет малыша делать то, что он не хочет.