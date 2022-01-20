У Росії мати змусила маленького сина "змити гріхи" в ополонці: на вулиці було -26 (відео)

Все відбувалося в російському місті Комсомольськ на Амурі. На вулиці 19 січня було -26 градусів.

Дитина під час того, як її насильно занурювали в ополонці, сильно кричала.

"Мадам з Комсомольська-на-Амурі вирішила, що дитину треба обов'язково очистити від гріхів. І поки вона сама стояла на березі в пуховику, її кричущого сина занурювали в крижану купіль. За вікном було -26 градусів", - сказано в повідомленні.

На відео чутно, як дитина кричить: "Ні, я не хочу!". Мама після того, як його занурили, каже їй "молодець".

У коментарях користувачі зійшлися на думці, що мати просто насильно змушує малюка робити те, що він не хоче.