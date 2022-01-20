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У Росії мати змусила маленького сина "змити гріхи" в ополонці: на вулиці було -26 (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Росії на Водохреще жінка змусила маленького сина "змити гріхи" і зануритися в крижану воду в ополонці. Дитина дуже сильно не хотіла цього, але мати була невблаганна.

Про це повідомляє Лента.ру в Twitter.

Все відбувалося в російському місті Комсомольськ на Амурі. На вулиці 19 січня було -26 градусів.

Дитина під час того, як її насильно занурювали в ополонці, сильно кричала.

"Мадам з Комсомольська-на-Амурі вирішила, що дитину треба обов'язково очистити від гріхів. І поки вона сама стояла на березі в пуховику, її кричущого сина занурювали в крижану купіль. За вікном було -26 градусів", - сказано в повідомленні.

На відео чутно, як дитина кричить: "Ні, я не хочу!". Мама після того, як його занурили, каже їй "молодець".

У коментарях користувачі зійшлися на думці, що мати просто насильно змушує малюка робити те, що він не хоче.

  • Ідіотка.
  • Ось до чого призводить пропаганда мракобісся. Книжку хорошу т. зв. матуся дати не здогадалася.
  • Мда... Що давним-давно насильно хрестили Русь, що зараз насильно віру насаджують. Нічого не змінилося. Мерзенне видовище.
  • Добровільно примусова стерилізація. З переконаннями звичайно у людей проблеми. Гаразд там батя б до бігу або лиж привчав (куди не йшло), але мати повинна транслювати благодійник, а не ось це ось все.

Як ми раніше писали, в Івано-Франківську на Водохреще нацгвардійці силою витягли з води чоловіка, який сидів в ополонці 10 хвилин.

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