У Росії мати змусила маленького сина "змити гріхи" в ополонці: на вулиці було -26 (відео)

У Росії на Водохреще жінка змусила маленького сина "змити гріхи" і зануритися в крижану воду в ополонці. Дитина дуже сильно не хотіла цього, але мати була невблаганна.
Про це повідомляє Лента.ру в Twitter.
Все відбувалося в російському місті Комсомольськ на Амурі. На вулиці 19 січня було -26 градусів.
Дитина під час того, як її насильно занурювали в ополонці, сильно кричала.
"Мадам з Комсомольська-на-Амурі вирішила, що дитину треба обов'язково очистити від гріхів. І поки вона сама стояла на березі в пуховику, її кричущого сина занурювали в крижану купіль. За вікном було -26 градусів", - сказано в повідомленні.
На відео чутно, як дитина кричить: "Ні, я не хочу!". Мама після того, як його занурили, каже їй "молодець".
У коментарях користувачі зійшлися на думці, що мати просто насильно змушує малюка робити те, що він не хоче.
Як ми раніше писали, в Івано-Франківську на Водохреще нацгвардійці силою витягли з води чоловіка, який сидів в ополонці 10 хвилин.