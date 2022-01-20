В России мать заставила маленького сына "смыть грехи" в проруби: на улице было -26 (видео)
В России на Крещение женщина заставила маленького сына "смыть грехи" и окунуться в ледяной воде в проруби. Ребенок очень сильно не хотел этого, но мать была неумолима.
Об этом сообщает Лента.ру в Twitter.
Все происходило в российском городе Комсомольск на Амуре. На улице 19 января было -26 градусов.
Ребенок во время того, как его насильно окунали в проруби, сильно кричал.
"Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребенка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, ее кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов", - сказано в сообщении.
На видео слышно, как ребенок кричит: "Нет, я не хочу!". Мама после того, как его окунули, говорит ему "молодец".
Мать насильно окунула маленького сына в прорубь на Крещение. Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребёнка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, её кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов. pic.twitter.com/sTKb8v6ign— Лента.ру (@lentaruofficial) January 19, 2022
В комментариях пользователи сошлись во мнении, что мать просто насильно заставляет малыша делать то, что он не хочет.
- Идиотка.
- Вот к чему приводит пропаганда мракобесия. Книжку хорошую т. н. мамаша дать не догадалась.
- Мда.. Что давным-давно насильно крестили Русь, что сейчас насильно веру насаждают. Ничего не поменялось. Мерзкое зрелище.
- Добровольно принудительная стерилизация. С убеждениями конечно у людей проблемы. Ладно там батя бы к бегу или лыжам приучал (куда ни шло), но мать должна транслировать благодетель, а не вот это вот все.
Как мы ранее писали, в Ивано-Франковске на Крещение нацгвардейцы силой вытащили из воды мужчину, который сидел в проруби 10 минут.