ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії мати змусила маленького сина "змити гріхи" в ополонці: на вулиці було -26 (відео)

Новость на русском →
Росія, Четвер 20 січня 2022 09:29
У Росії мати змусила маленького сина "змити гріхи" в ополонці: на вулиці було -26 (відео) Мати в Росії змусила сина "змити гріхи" в ополонці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії на Водохреще жінка змусила маленького сина "змити гріхи" і зануритися в крижану воду в ополонці. Дитина дуже сильно не хотіла цього, але мати була невблаганна.

Про це повідомляє Лента.ру в Twitter.

Все відбувалося в російському місті Комсомольськ на Амурі. На вулиці 19 січня було -26 градусів.

Дитина під час того, як її насильно занурювали в ополонці, сильно кричала.

"Мадам з Комсомольська-на-Амурі вирішила, що дитину треба обов'язково очистити від гріхів. І поки вона сама стояла на березі в пуховику, її кричущого сина занурювали в крижану купіль. За вікном було -26 градусів", - сказано в повідомленні.

На відео чутно, як дитина кричить: "Ні, я не хочу!". Мама після того, як його занурили, каже їй "молодець".

У коментарях користувачі зійшлися на думці, що мати просто насильно змушує малюка робити те, що він не хоче.

  • Ідіотка.
  • Ось до чого призводить пропаганда мракобісся. Книжку хорошу т. зв. матуся дати не здогадалася.
  • Мда... Що давним-давно насильно хрестили Русь, що зараз насильно віру насаджують. Нічого не змінилося. Мерзенне видовище.
  • Добровільно примусова стерилізація. З переконаннями звичайно у людей проблеми. Гаразд там батя б до бігу або лиж привчав (куди не йшло), але мати повинна транслювати благодійник, а не ось це ось все.

Як ми раніше писали, в Івано-Франківську на Водохреще нацгвардійці силою витягли з води чоловіка, який сидів в ополонці 10 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Гаспар Ульєль помер: топ-5 фільмів відомого французького актора, які ми полюбили
Гаспар Ульєль помер: топ-5 фільмів відомого французького актора, які ми полюбили