У Росії мати змусила маленького сина "змити гріхи" в ополонці: на вулиці було -26 (відео)

У Росії на Водохреще жінка змусила маленького сина "змити гріхи" і зануритися в крижану воду в ополонці. Дитина дуже сильно не хотіла цього, але мати була невблаганна.

Про це повідомляє Лента.ру в Twitter.

Все відбувалося в російському місті Комсомольськ на Амурі. На вулиці 19 січня було -26 градусів.

Дитина під час того, як її насильно занурювали в ополонці, сильно кричала.

"Мадам з Комсомольська-на-Амурі вирішила, що дитину треба обов'язково очистити від гріхів. І поки вона сама стояла на березі в пуховику, її кричущого сина занурювали в крижану купіль. За вікном було -26 градусів", - сказано в повідомленні.

На відео чутно, як дитина кричить: "Ні, я не хочу!". Мама після того, як його занурили, каже їй "молодець".

Мать насильно окунула маленького сына в прорубь на Крещение. Мадам из Комсомольска-на-Амуре решила, что ребёнка надо обязательно очистить от грехов. И пока она сама стояла на берегу в пуховике, её кричащего сына окунали в ледяную купель. За окном было -26 градусов. pic.twitter.com/sTKb8v6ign — Лента.ру (@lentaruofficial) January 19, 2022

У коментарях користувачі зійшлися на думці, що мати просто насильно змушує малюка робити те, що він не хоче.