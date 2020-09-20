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В России выпал "дождь" из мертвых ворон (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В одном из городов России произошла природная аномалия - на голову посыпались мертвые вороны

В России произошла природная аномалия - в райцентре Балаково Саратовской области выпал "дождь" из мертвых ворон. Очевидцы странного явления делятся фото в соцсетях, а специалисты уже нашли объяснение феномену.

Российскими СМИ сообщается, что стая ворон посыпалась на проезжую часть улицы 30-летия Победы. ЧП произошло 19 сентября.

Интересно, что некоторые местные жители предположили, что виной всему фейерверки, которые запускали в ресторане неподалеку. Еще одна версия аномалии - электропровода.

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В Саратовской области выпал "дождь" из ворон (фото: Типичный Балаково)

А вот волонтеры организации по защите диких птиц говорят, что причиной массового мора пернатых могут быть болезни. Возможно они вызваны недавней обработкой полей химикатами.

"Птицы действительно в этом году в огромном количестве болеют и умирают. Иммунитет настолько плохой, что они не вылечиваются. Из-за электропроводов не могут умереть птицы в таком количестве, потому что электропровода висят всегда, а птицы умерли сейчас, разово. Из-за загрязнений, из-за АЭС тоже не могли птицы разом умереть", - говорят зоозащитники. - Если недавно была обработка полей и асфальта всякой дрянью, то птицы могли отравиться и умереть".

Ранее мы писали, что офис в Харькове атаковали сотни животных, пока работники были в отпуске.

Также сообщалось, что в Запорожье заметили парочку собак за рулем "Ланоса". В сети опубликовали смешные фото.

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