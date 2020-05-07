В России с Днем победы поздравили фото Гитлера и назвали его героем войны

День победы в России отметился в этом году еще одним скандалом. Торгово-равлекательный комплекс в Челябинске в рамках проекта "Имена героев" публиковал серию реальных историй и фото о погибших во Второй мировой войне. На одном из снимков "ВКонтакте" показали Адольфа Гитлера без усов, которого назвали Суминым Владимиром Владимировичем.

Впрочем, ТРК стал жертвой жестокого розыгрыша, ведь эти данные и фото им прислал якобы внук "героя войны". В организации потом извинились, объяснив, что произошло. Но скриншот публикации пользователи успели сделать, как впрочем, его распространить. Фотофакт разместили на Telegram-канале MDK, иронично подписав "Без усов не узнали".

Шутник прислал снимок Гитлера, которому попросту стер его "фирменные" усы и рассказал историю о своем дедушке, что воевал под Москвой, Курском, а в 1945 году погиб в Висло-Одерской операции.

В России Гитлером поздравили с Днем победы (скрин: Telegram-канал MDK)

В пресс-службе ТРК оправдываются, мол не ожидали такого подвоха, что кто-либо сможет шутить на такую тему. Поэтому и не стали тщательно проверять истории героев.

В свое оправдание администрация говорит, что фотография это довольно редкая. Но на самом деле это не так, снимок очень известен и гуляет в интернете.

Ранее мы писали, что в России опозорились с постером ко Дню победы. На нем разместили солдата, который воевал на стороне нацистов.