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Познер рассказал, как Россия Украину могла бы завоевать: это не сложно

STYLERПерсоны    06.05.2020 - 14:33
Познер рассказал, как Россия Украину могла бы завоевать: это не сложно
Владимир Познер (фото: wikimedia.by/DmitryRozhkov)

Владимир Познер высказался в интервью Дмитрию Гордону об отношении к политике Путина

Владимир Познер в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Россия могла бы завоевать Украину, но таких планов не было. Российский журналист считает, что если бы в РФ поставили такую цель, то это было бы не сложно.

Гордон спросил, понимают ли в России, что Путин рассорил на неопределенное время украинцев и россиян, когда отобрал Крым, вторгся на Донбасс, да и вообще запланировал захватить всю Украину. И считают ли там, что именно Путин виноват в гибели тысячи солдат.

Познер не согласился с утверждением Гордона.

"Если бы был план захватить Украину, то это можно было б сделать. Никаких проблем", - категорично возразил российский журналист.

Гордон же в ответ сказал, что план был, но на каком-то этапе что-то пошло не так, когда Харьков, Днепропетровск и Одесса смогли выстоять под напором российских провокаторов.

Познер сказал, что точку зрения Гордона конечно же уважает, но категорически с ней не согласен.

"Это было бы не сложно (захватить Украину. - Ред.). Все-таки силы абсолютно несопоставимые. Я думаю, такого плана не было", - заявил Познер.

Он также добавил, что "люди (россияне. - Ред.) не пришли убивать", потому что такой цели не было.

Владимир Познер в гостях у Дмитрия Гордона (видео: YouTube)

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