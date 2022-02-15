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В России делают надгробия с изображением Меркель, Трампа и Обамы (фото)

Автор: Владимир Костырин

В России работники ритуального агентства в одной из глубинок смастерили надгробия с изображением бывших президентов США Дональда Трампа и Барака Обамы, а также экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом пишут росСМИ, публикуя соответствующие фото могильных плит.

Отмечается, что отличились странным "креативом" в ритуальном агентстве в Ивановской области, которые таким образом решили рекламировать свою продукцию.

На снимках показано, что на изготовленных черных гранитных надгробиях "красуются" изображения бывших лидеров Штатов и ФРГ, но указанные имена - иные, и даты выбраны случайные.

Так, одна из плит подписана "Меркулова Ангелина Вольфовна", вторая "Шамрин Анатолий Валентинович", а на надгробии с изображением 44-го американского президента вообще имя не указывается.

Эти "рекламные" надгробия были использованы российским ритуальным агентством для демонстрации в зале.

Российское ритуальное агентство сделало надгробия с изображением Трампа, Обамы и Меркель (фото: t.me/kostroma1)

Пользователи рунета и комментаторы в сети неоднозначно высказываются о такой "маркетинговом" ходе похоронников - одних надгробия с изображением живых иностранных политиков и государственных деятелей рассмешили, а у других вызвало возмущение и негативные эмоции, с обвинениями в неэтичности, аморальности и "переборе".

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье владелец ритуального агентства решил оригинальным способом поздравить местных жителей с Днем святого Валентина, установив фотозону, в которой люди могут сфотографироваться в гробу.

Также мы писали о том, что украинцы продают в РФ элитные гробы "Патриот" по огромным ценам.

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Барак ОбамаРоссийская ФедерацияДональд ТрампАнгела Меркель