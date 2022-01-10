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Украинцы продают в РФ элитные гробы "Патриот": фотофакт

Новина українською →
Россия, Понедельник 10 января 2022 17:59
Украинцы продают в РФ элитные гробы "Патриот": фотофакт Коллаж РБК-Украина: Украина продает в Россию гробы "Патриоты"
Автор: Styler

Украина производит гробы "Патриот" с российской символикой и продает их на территории РФ. При этом за элитные изделия необходимо заплатить немало - 571 200 рублей (около 208,7 тысяч гривен).

Объявление с продажей таких гробов есть на российских сайтах, которые занимаются ритуальными услугами.

"Модель "Патриот" с российской символикой, двухкрышечная из ценных пород дерева. Производство: Украина", - говорится в описании товара.

Украинцы продают в РФ элитные гробы &quot;Патриот&quot;: фотофакт

Скриншот

Элитные гробы делают из таких пород как сосна, ольха розовая, тополь, ясень.

Ручки - на бронзовых креплениях, на колоннах - сусальное золото, также используется итальянский постельный бархат.

Эти гробы позиционируются на российском сайте как "элитные импортные".

Напомним, в городе Энергодар Запорожской области разгорелся скандал на похоронах из-за путаницы с покойниками. Во время прощальной церемонии родственники покойного обнаружили, что в гробу находится тело неизвестного им мужчины.

Сотрудники морга перепутали тела и выдали родственникам тело другого человека. Похоронную церемонию прервали, после чего разразился жуткий скандал.

Мы также писали о том, что в Днепре жители многоэтажки установили балкон, который напоминает гроб. Кроме того, такой балкон может быть опасным для местных жителей, поскольку построен без разрешения.

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