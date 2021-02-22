В России будут сажать в тюрьму "за оскорбления ветеранов": сеть взорвалась гневом

Таким образом, за оскорбления ветеранов "Великой Отечественной войны" (в РФ и некоторых других постсоветских странах этим термином называют период Второй мировой войны с 1941 по 1945 год) теперь можно будет получить реальный тюремный срок.

В чем суть закона

Одним из инициаторов поправок является скандально известная Ирина Яровая - любительница "ужесточать наказания", которая, к слову, родилась в Макеевке Донецкой области.

Также авторами законопроекта выступили, в частности, Владимир Шаманов (депутат Госдумы, который командовал воздушно-десантными войсками ВС РФ во время участия их подразделений в вооруженной агрессии России против Украины) и Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского).

Они предлагают отнести "к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах". Также предлагается установить уголовную ответственность "за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Отметим, что в прошлом году Яровая и Ко предложили также лишать свободы на 5 лет "за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне".

Что думают об этом сами россияне

Данный законопроект вызвал бурю эмоций в сети. При этом, сами россияне же и негодуют. Один из главных аргументов - само государство унижает и оскорбляет ветеранов войны, бросив их на произвол судьбы с мизерными пенсиями.