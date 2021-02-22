У Росії будуть саджати у в'язницю "за образу ветеранів": мережа вибухнула гнівом

Таким чином, за образу ветеранів "Великої Вітчизняної війни" (в РФ і деяких інших пострадянських країнах цим терміном називають період Другої світової війни з 1941 по 1945 рік) тепер можна буде отримати реальний тюремний термін.

У чому суть закону

Одним з ініціаторів поправок є скандально відома Ірина Ярова - любителька "посилювати покарання", яка, до речі, народилася в Макіївці Донецької області.

Також авторами законопроекту виступили, зокрема, Володимир Шаманов (депутат Держдуми, який командував повітряно-десантними військами ЗС РФ під час участі їх підрозділів у збройній агресії Росії проти України) і Сергій Боярський (син актора Михайла Боярського).

Вони пропонують віднести "до однієї з форм реабілітації нацизму публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про ветеранів". Також пропонується встановити кримінальну відповідальність "за приниження честі та гідності ветерана і за образу пам'яті захисників Вітчизни".

Відзначимо, що в минулому році Ярова і Ко запропонували також позбавляти волі на 5 років "за поширення неправдивих відомостей про роль СРСР у Другій світовій війні".

Що думають про це самі росіяни

Даний законопроект викликав бурю емоцій у мережі. При цьому, самі росіяни ж і обурюються. Один з головних аргументів - сама держава принижує і ображає ветеранів війни, кинувши їх напризволяще з мізерними пенсіями.