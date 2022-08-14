В России будут готовить "боевых батюшек": фото рясы с пикселем уже взрываеют сеть

В России будут готовить боевых батюшек по "заказу" Вооруженных сил РФ. Они даже пройдут военную подготовку.
Об этом официально заявили на сайте Донской духовной семинарии, что в Ростове-на-Дону.
Известно, что 6 августа состоялось совещание по открытию в духовной школе магистерского направления и учебного центра по подготовки военного духовенства.
Программа обучения пополнится дисциплинами: общевойсковая подготовка, основы геополитики, военная медицина и психология, международное гуманитарное и военное право и многое другое.
Интересно, что готовить "боевых батюшек" смогут даже онлайн по дистанционным форматом военно-пастырской подготовки.
А в Telegram-каналах уже появились варианты, как могут выглядеть рясы будущих "попов-военных".
В РФ появятся "боевые батюшки" (фото: t.me/AFUStratCom)
Пользователи сети шутят в комментариях над ноу-хау россиян:
Ранее мы писали, что в Италии ищут россиянина, который оскорблял украинцев и опозорился.
Также сообщалось, что российская блогерша преследовала украинок, спрашивая "Чей Херсон".