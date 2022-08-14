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В Росії готуватимуть "бойових батюшок": фото ряси з пікселем вже підривають мережу

Фото: Патріарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Росії готуватимуть бойових батюшок на "замовлення" Збройних сил РФ. Вони навіть пройдуть військову підготовку.

Про це офіційно заявили на сайті Донської духовної семінарії, що в Ростові-на-Дону.

Відомо, що 6 серпня відбулася нарада щодо відкриття в духовній школі магістерського напряму та навчального центру з підготовки військового духовенства.

Програма навчання поповниться дисциплінами: загальновійськова підготовка, основи геополітики, військова медицина і психологія, міжнародне гуманітарне і Військове право і тощо.

Цікаво, що готувати "бойових батюшок" зможуть навіть онлайн за дистанційним форматом військово-пастирської підготовки.

А в Telegram-каналах вже з'явилися варіанти, як можуть виглядати ряси майбутніх "попів-військових".

В РФ з'являться "бойові батюшки" (фото: t.me/AFUStratCom)

Користувачі мережі жартують в коментарях над ноу-хау росіян:

  • Чмоні - бойові маги
  • Щоб відспівувати на місці
  • Це тіпа, щоб відразу в окопі відспівувати орків 200?
  • Наші "бойові голуби" їх швиденько ушатають.
  • Ну нормально, хоча б сратимуть собі под ноги, а не в штани!

Раніше ми писали, що в Італії шукають росіянина, який ображав українців і зганьбився.

Також повідомлялося, що російська блогерка переслідувала українок, питаючи "Чий Херсон".

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Російська Федерація