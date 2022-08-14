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В России будут готовить "боевых батюшек": фото рясы с пикселем уже взрываеют сеть

Новина українською →
Росія, Воскресенье 14 августа 2022 15:05
В России будут готовить "боевых батюшек": фото рясы с пикселем уже взрываеют сеть Фото: Патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В России будут готовить боевых батюшек по "заказу" Вооруженных сил РФ. Они даже пройдут военную подготовку.

Об этом официально заявили на сайте Донской духовной семинарии, что в Ростове-на-Дону.

Известно, что 6 августа состоялось совещание по открытию в духовной школе магистерского направления и учебного центра по подготовки военного духовенства.

Программа обучения пополнится дисциплинами: общевойсковая подготовка, основы геополитики, военная медицина и психология, международное гуманитарное и военное право и многое другое.

Интересно, что готовить "боевых батюшек" смогут даже онлайн по дистанционным форматом военно-пастырской подготовки.

А в Telegram-каналах уже появились варианты, как могут выглядеть рясы будущих "попов-военных".

В России будут готовить &quot;боевых батюшек&quot;: фото рясы с пикселем уже взрываеют сеть

В РФ появятся "боевые батюшки" (фото: t.me/AFUStratCom)

Пользователи сети шутят в комментариях над ноу-хау россиян:

  • Чмоні - бойові маги
  • Щоб відспівувати на місці
  • Це тіпа, щоб відразу в окопі відспівувати орків 200?
  • Наші "бойові голуби" їх швиденько ушатають.
  • Ну нормально, хоча б сратимуть собі под ноги, а не в штани!

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