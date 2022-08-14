ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії готуватимуть "бойових батюшок": фото ряси з пікселем вже підривають мережу

Новость на русском →
Росія, Неділя 14 серпня 2022 15:05
В Росії готуватимуть "бойових батюшок": фото ряси з пікселем вже підривають мережу Фото: Патріарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Росії готуватимуть бойових батюшок на "замовлення" Збройних сил РФ. Вони навіть пройдуть військову підготовку.

Про це офіційно заявили на сайті Донської духовної семінарії, що в Ростові-на-Дону.

Відомо, що 6 серпня відбулася нарада щодо відкриття в духовній школі магістерського напряму та навчального центру з підготовки військового духовенства.

Програма навчання поповниться дисциплінами: загальновійськова підготовка, основи геополітики, військова медицина і психологія, міжнародне гуманітарне і Військове право і тощо.

Цікаво, що готувати "бойових батюшок" зможуть навіть онлайн за дистанційним форматом військово-пастирської підготовки.

А в Telegram-каналах вже з'явилися варіанти, як можуть виглядати ряси майбутніх "попів-військових".

В Росії готуватимуть &quot;бойових батюшок&quot;: фото ряси з пікселем вже підривають мережу

В РФ з'являться "бойові батюшки" (фото: t.me/AFUStratCom)

Користувачі мережі жартують в коментарях над ноу-хау росіян:

  • Чмоні - бойові маги
  • Щоб відспівувати на місці
  • Це тіпа, щоб відразу в окопі відспівувати орків 200?
  • Наші "бойові голуби" їх швиденько ушатають.
  • Ну нормально, хоча б сратимуть собі под ноги, а не в штани!

Раніше ми писали, що в Італії шукають росіянина, який ображав українців і зганьбився.

Також повідомлялося, що російська блогерка переслідувала українок, питаючи "Чий Херсон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя