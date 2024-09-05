Ідеальні для похмурої осені: 6 кімнатних рослин, які люблять тінь

Безумовно, квітам необхідно сонячне світло для зросту - однак не завжди можна забезпечити рослинам потрібне освітлення. Втім, деякі рослини чудово адаптуються до таких умов, адже полюбляють тінь.

Монстера

Монстера має унікальне листя з розрізами (фото: Freepik)

Підвид монстери, Monstera deliciosa, яку вирощують на моховому стовпі або іншій вертикальній опорі, не потрібно ставити під постійними або прямими сонячними променями.

Її велике листя чудово споживає невелику кількість світла, яка доступна монстері при вирощуванні в затіненому місці.

Спатифілум

Спатифілум (фото: Freepik)

Спатифілум або лілія миру - невибаглива кімнатна рослина з глянцевим зеленим листям і рідкісними білими квітами. Хоча більше білих квітів розпускається при сонячному світлі, лілії чудово почуватимуться і в умовах недостатнього освітлення.

Найкраще рослина почувається на світлому місці, захищеному від прямих сонячних променів, але витримує і затінення. Але вони можуть бути трохи драматичними - коли їм захочеться пити, вони дадуть вам знати, скинувши листя.

Папороть

Папороть (фото: Freepik)

Папороть точно зробить щасливими тих, хто не має можливості тримати рослину на постійно освітленому місці. Ця легка у вирощуванні кімнатна рослина, найкраще почувається у світлому місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Зазвичай папороть росте у вологому середовищі, тому ідеальним місцем для неї є ванна кімната.

Калатея

Калатея (фото: Freepik)

Існує багато різних видів калатеї. Але їх усіх об'єднує не лише яскравий візерунок на листі, а й те, що вони погано почуваються під прямими сонячними променями.

Оскільки у дикій природі вони ростуть на лісових галявинах, їм найкраще перебувати під непрямими сонячними променями. Але вони також дуже толерантні до недостатнього освітлення.

Проте важливо пам'ятати, що калетеї ненавидять холод. Тому навіть у тіні їм все одно потрібно бути в теплі.

Сансев'єрія

Сансев'єрія - "зміїна рослина" чи "тещин язик" (фото: Freepik)

Тещин язик, також відомий як зміїна рослина, має мечоподібне листя з жовтими краями. Найкраще сансев'єрія росте на яскравому світлі, без потрапляння на неї сонячних променів, але може переносити і затінення.

Перед поливом рослини обов'язково зачекайте, поки ґрунтова суміш висохне. А взимку поливати сансев'єрію слід дуже помірно.

Хлорофітум

Хлорофітум (фото: Freepik)

Якщо вирощувати хлорофітум (або, як його можуть називати, "павучок"), на надто світлому місці, барвисте листя може вигоріти, тож рослина не лише втратить свою яскравість, а й може загинути.

Тінисте місце забезпечить найкраще забарвлення листя і допоможе уникнути швидкого висихання.