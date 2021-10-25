У Ярославского открытие детской футбольной Академии отметили двухдневным мегаконцертом

Два дня ярких спортивных мероприятий и поединков, концерты звезд и развлекательные шоу, фестиваль уличной еды - ярким насыщенным non-stop-марафоном Харьков в прошедшие выходные отпраздновал открытие восстановленной президентом ФК "Металлист" Александром Ярославским Академии футбола .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Металлист".

Это еще одна знаковая веха в возрождении спортивной инфраструктуры города и возвращении в Харьков большого футбола.

Ярославский, за деньги которого для Академии недавно закончили строить суперсовременный комплекс из 14 игровых полей, пообещал, что большой футбол вернулся в Харьков навсегда. И подарил комплекты формы воспитанникам.

"Мы планируем, что здесь будут заниматься порядка 3 тыс. детей, - рассказал Ярославский. - У нас собран суперпрофессиональный тренерский состав. Моя задача - товарно-материальное обеспечение. Дети Академии футбола "Металлист" - в надежном месте, в надежных руках".

Церемонию открытия харьковской футбольной академии посетил Вадим Костюченко, первый вице-президент Украинской ассоциации футбола. Он передал болельщикам и организаторам поздравления от руководства, а также отметил вклад Александра Ярославского в развитие украинского футбола.

"Мы гордимся, что у нас есть такой товарищ, который придает такой мощный импульс развитию детского и профессионального футбола. Я уверен, что в будущем большинство игроков юношеских и молодежных сборных, а также Национальной сборной будут воспитаны именно в вашей Академии футбола", - сказал в своем выступлении Костюченко.

Десятки тысяч гостей городского фестиваля смогли увидеть обновленную академию футбола. В этот же день воспитанники академии «Металлист» сделали свой подарок к ее открытию - сыграли победные турнирные матчи на новых полях.

Городской праздник к открытию академии открыла группа ТНМК - авторы и исполнители официального гимна клуба "Металлист" выступили на церемонии, а потом в роли хэдлайнера развлекательной программы первого дня дали концерт. Музыкальный марафон для гостей спортивного праздника поддержала популярная группа "Агонь", а после ее концерта - DJ-дискотека. Организаторы подарили гостям фестиваля двухдневный марафон non-stop-развлечений с фейерверками, фаер-шоу, фестивалем уличной еды с угощениями, на протяжении всего праздника здесь работали игровые площадки с интерактивными развлечениями для детей.

Фестивальную программу воскресного дня продолжили концерты Jerry Heil и группы TOK. Вечером участников городского праздника и болельщиков встретил стадион - ФК "Металлист" сделал свой подарок яркой победой 3:0 над ФК "Подолье".

В перерыве матча "Металлиста" на домашней арене его президент представил болельщикам спортивного директора клуба - Папа Гуйе, одного из самых любимых болельщиками игроков харьковской команды.

"Давайте поблагодарим Папа Гуйе за его игру. Но он не покидает Харьков. Папа Гуйе - новый спортивный директор "Металлиста", - заявил Ярославский, когда они вместе вышли на газон стадиона в перерыве матча.

По завершению игры Александр Ярославский выступил с краткой

зажигательной речью перед вечерним концертом хедлайнера воскресной

музыкальной программы The Hardkiss, и пообещал болельщикам новые яркие победы любимого клуба.

"Я вам хочу пожелать одного: чтобы вы всегда радовались победам любимой команды. Потому что нас теперь, как локомотив, ничто не остановит - ни "Динамо", ни "Шахтер"! Как только мы доберемся до Премьер-лиги - пусть они нас ждут с трепетом и с боязнью! Я вам точно говорю: мы переплюнем еще тот "Металлист" 2005-2012 годов! Вы будете иметь суперклассную команду, которой будете гордиться! Здоровья вам, счастья, "Металлист"!"

Концерт The Hardkiss завершил городской двухдневный праздник, организованный ФК "Металлист" в честь открытия клубной Академии футбола.