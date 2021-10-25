У Ярославського відкриття дитячої футбольної Академії відзначили дводенним мегаконцертом

Два дні яскравих спортивних заходів і поєдинків, концерти зірок і розважальні шоу, фестиваль вуличної їжі - яскравим насиченим non-stop-марафоном Харків в минулі вихідні відсвяткував відкриття відновленої президентом ФК "Металіст" Олександром Ярославським Академії футболу .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Металіст".

Це ще одна знакова віха у відродженні спортивної інфраструктури міста і повернення до Харкова великого футболу.

Ярославський, за гроші якого для Академії нещодавно закінчили будувати суперсучасний комплекс з 14 ігрових полів, пообіцяв, що великий футбол повернувся до Харкова назавжди. І подарував комплекти форми вихованцям.

"Ми плануємо, що тут будуть займатися близько 3 тис. дітей, - розповів Ярославський. - У нас зібраний суперпрофесійний тренерський склад. Моє завдання - товарно-матеріальне забезпечення. Діти Академії футболу "Металіст" - в надійному місці, в надійних руках".

Церемонію відкриття харківської футбольної академії відвідав Вадим Костюченко, перший віце-президент Української асоціації футболу. Він передав уболівальникам і організаторам привітання від керівництва, а також відзначив внесок Олександра Ярославського в розвиток українського футболу.

"Ми пишаємося, що у нас є такий товариш, який надає такий потужний імпульс розвитку дитячого та професійного футболу. Я впевнений, що в майбутньому більшість гравців юнацьких та молодіжних збірних, а також Національної збірної будуть виховані саме у вашій Академії футболу", - сказав в своєму виступі Костюченко.

Десятки тисяч гостей міського фестивалю змогли побачити оновлену академію футболу. В цей же день вихованці академії "Металіст" зробили свій подарунок до її відкриття - зіграли переможні турнірні матчі на нових полях.

Міське свято до відкриття академії відкрила група ТНМК - автори і виконавці офіційного гімну клубу "Металіст" виступили на церемонії, а потім в ролі хедлайнера розважальної програми першого дня дали концерт. Музичний марафон для гостей спортивного свята підтримала популярна група "Агонь", а після її концерту - DJ-дискотека. Організатори подарували гостям фестивалю дводенний марафон non-stop-розваг з феєрверками, фаєр-шоу, фестивалем вуличної їжі з частуваннями, протягом усього свята тут працювали ігрові майданчики з інтерактивними розвагами для дітей.

Фестивальну програму недільного дня продовжили концерти Jerry Heil і групи TOK. Увечері учасників міського свята і уболівальників зустрів стадіон - ФК "Металіст" зробив свій подарунок яскравою перемогою 3:0 над ФК "Поділля".

У перерві матчу "Металіста" на домашній арені його президент представив уболівальникам спортивного директора клубу - Папа Гуйє, одного з найулюбленіших уболівальниками гравців харківської команди.

"Давайте подякуємо Папа Гуйє за його гру. Але він не покидає Харків. Папа Гуйє - новий спортивний директор "Металіста", - заявив Ярославський, коли вони разом вийшли на газон стадіону в перерві матчу.

По завершенню гри Олександр Ярославський виступив з короткою запальною промовою перед вечірнім концертом хедлайнера недільної музичної програми The Hardkiss, і пообіцяв уболівальникам нові яскраві перемоги улюбленого клубу.

"Я вам хочу побажати одного: щоб ви завжди раділи перемогам улюбленої команди. Тому що нас тепер, як локомотив, ніщо не зупинить - ні "Динамо", ні "Шахтар"! Як тільки ми доберемося до Прем'єр-ліги - нехай вони нас чекають з трепетом і з острахом! Я вам точно кажу: ми переплюнемо ще той "Металіст" 2005-2012 років! Ви будете мати суперкласну команду, якою будете пишатися! Здоров'я вам, щастя, "Металіст"!"

Концерт The Hardkiss завершив міське дводенне свято, організоване ФК "Металіст" на честь відкриття клубної Академії футболу.