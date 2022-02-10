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Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: "снимай бравых ребят"

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 19:58
Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: "снимай бравых ребят" Фото: Александр Ярославский (facebook.com/aleksanderyaroslavskiy)
Автор: Владимир Костырин

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский показал кадры о своем "моржевании", продемонстрировав приверженность к ведению здорового образа жизни даже в зимние морозы.

Предприниматель, оказавшийся сейчас в центре скандала после смертельного ДТП под Харьковом с участием его кортежа, купался в ледяной воде в февральский холод.

Видео опубликовано на Facebook-странице Ярославского.

В странном ролике бизнесмен в одних плавках на территории одного из комплексов отдыха под Харьковим на свежем воздухе спускается к воде, кое-где скованную льдами, перед водными процедурами трижды крестится, и столько же раз - ныряет с головой.

После этого Ярославский поднимается, и передает приветы родному городу и "своему" футбольному клубу "Металлист".

Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: &quot;снимай бравых ребят&quot;Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: &quot;снимай бравых ребят&quot;

Александр Ярославский устроил зимние купания в озере (фото: скриншот)

62-летний предприниматель при этом демонстрирует отличную физическую форму, и прославляет ЗОЖ.

Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: &quot;снимай бравых ребят&quot;Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: &quot;снимай бравых ребят&quot;

Александр Ярославский показал свою приверженность ЗОЖ (фото: скриншот)

"1 февраля 2022 года! "Металлист" - вперед, за победой! ...снимай бравых ребят! "Мортавая"... это Ярославский Саша!.. "Металлист" - forever! Харьковчане - это мы! "Металлист"! Всем привет, спасибо!" - бодро восклицает предприниматель.

Видео: Александр Ярославский показал, как закаляется в водоеме во время зимы

Реакция сети

Одним юзерам это видео понравилось. Они считают, что Ярославский подает отличный пример молодому поколению, побуждая их закаляться и заниматься спортом.

Но большему количеству украинцев видео показалось максимально странным. А еще более странным выглядит поведение бизнесмена…

Некоторые даже подумали, что он не совсем трезв. Но, судя по всему, бизнесмен "как стеклышко".

Как сообщалось ранее, Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП под Харьковом. Но днем стало известно, что он сегодня покинул Украину, поэтому на допрос его приглашают после возвращения.

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Александр Ярославский
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