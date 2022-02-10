Ярославский показал странное видео про ЗОЖ: "снимай бравых ребят"
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский показал кадры о своем "моржевании", продемонстрировав приверженность к ведению здорового образа жизни даже в зимние морозы.
Предприниматель, оказавшийся сейчас в центре скандала после смертельного ДТП под Харьковом с участием его кортежа, купался в ледяной воде в февральский холод.
Видео опубликовано на Facebook-странице Ярославского.
В странном ролике бизнесмен в одних плавках на территории одного из комплексов отдыха под Харьковим на свежем воздухе спускается к воде, кое-где скованную льдами, перед водными процедурами трижды крестится, и столько же раз - ныряет с головой.
После этого Ярославский поднимается, и передает приветы родному городу и "своему" футбольному клубу "Металлист".
Александр Ярославский устроил зимние купания в озере (фото: скриншот)
62-летний предприниматель при этом демонстрирует отличную физическую форму, и прославляет ЗОЖ.
Александр Ярославский показал свою приверженность ЗОЖ (фото: скриншот)
"1 февраля 2022 года! "Металлист" - вперед, за победой! ...снимай бравых ребят! "Мортавая"... это Ярославский Саша!.. "Металлист" - forever! Харьковчане - это мы! "Металлист"! Всем привет, спасибо!" - бодро восклицает предприниматель.
Видео: Александр Ярославский показал, как закаляется в водоеме во время зимы
Реакция сети
Одним юзерам это видео понравилось. Они считают, что Ярославский подает отличный пример молодому поколению, побуждая их закаляться и заниматься спортом.
Но большему количеству украинцев видео показалось максимально странным. А еще более странным выглядит поведение бизнесмена…
Некоторые даже подумали, что он не совсем трезв. Но, судя по всему, бизнесмен "как стеклышко".
Как сообщалось ранее, Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП под Харьковом. Но днем стало известно, что он сегодня покинул Украину, поэтому на допрос его приглашают после возвращения.