ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"ЗОЖник" Ярославський показав дивне відео: "знімай бравих хлопців"

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 19:58
"ЗОЖник" Ярославський показав дивне відео: "знімай бравих хлопців" Колаж РБК-Україна: Олександр Ярославський показав своє "моржування"
Автор: Володимир Костирін

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський показав кадри про своє "моржування", продемонструвавши прихильність до ведення здорового способу життя навіть в зимові морози.

Підприємець, який опинився зараз в центрі скандалу після смертельної ДТП під Харковом за участю його кортежу, купався в крижаній воді в лютневий холод.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці Ярославського.

У дивному ролику бізнесмен в одних плавках на території одного з комплексів відпочинку під Харковом на свіжому повітрі спускається до води, подекуди скуту льодами, перед водними процедурами тричі хреститься, і стільки ж разів - пірнає з головою.

Після цього Ярославський піднімається, і передає привіти Харкову і "своєму" футбольному клубу "Металіст".

&quot;ЗОЖник&quot; Ярославський показав дивне відео: &quot;знімай бравих хлопців&quot;&quot;ЗОЖник&quot; Ярославський показав дивне відео: &quot;знімай бравих хлопців&quot;

Олександр Ярославський влаштував зимові купання в озері (фото: скріншот)

62-річний підприємець при цьому демонструє непогану фізичну форму, і прославляє ЗСЖ.

&quot;ЗОЖник&quot; Ярославський показав дивне відео: &quot;знімай бравих хлопців&quot;&quot;ЗОЖник&quot; Ярославський показав дивне відео: &quot;знімай бравих хлопців&quot;

Олександр Ярославський показав свою прихильність ЗСЖ (фото: скріншот)

"1 лютого 2022 року! "Металіст" - вперед, за перемогою! ...знімай бравих хлопців! "Мортава"... це Ярославський Саша!.. "Металіст" - forever! Харків'яни - це ми! "Металіст"! Всім привіт, спасибі! "- бадьоро вигукує підприємець.

Відео: Олександр Ярославський показав, як загартовується у водоймі під час зими

Реакція мережі

Одним користувачам це відео сподобалося. Вони вважають, що Ярославський подає відмінний приклад молодому поколінню, спонукаючи їх загартовуватися і займатися спортом.

Але більшій кількості українців відео здалося максимально дивним. А ще більш дивним виглядає поведінка бізнесмена…

Як повідомлялося раніше, Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Але вдень стало відомо, що він сьогодні покинув Україну, тому на допит його запрошують після повернення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ярославський
LITE
Свіжий тренд: Дуа Липа повертає в моду кислотні відтінки
Свіжий тренд: Дуа Липа повертає в моду кислотні відтінки