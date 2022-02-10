"ЗОЖник" Ярославський показав дивне відео: "знімай бравих хлопців"
Харківський бізнесмен Олександр Ярославський показав кадри про своє "моржування", продемонструвавши прихильність до ведення здорового способу життя навіть в зимові морози.
Підприємець, який опинився зараз в центрі скандалу після смертельної ДТП під Харковом за участю його кортежу, купався в крижаній воді в лютневий холод.
Відео опубліковано на Facebook-сторінці Ярославського.
У дивному ролику бізнесмен в одних плавках на території одного з комплексів відпочинку під Харковом на свіжому повітрі спускається до води, подекуди скуту льодами, перед водними процедурами тричі хреститься, і стільки ж разів - пірнає з головою.
Після цього Ярославський піднімається, і передає привіти Харкову і "своєму" футбольному клубу "Металіст".
Олександр Ярославський влаштував зимові купання в озері (фото: скріншот)
62-річний підприємець при цьому демонструє непогану фізичну форму, і прославляє ЗСЖ.
Олександр Ярославський показав свою прихильність ЗСЖ (фото: скріншот)
"1 лютого 2022 року! "Металіст" - вперед, за перемогою! ...знімай бравих хлопців! "Мортава"... це Ярославський Саша!.. "Металіст" - forever! Харків'яни - це ми! "Металіст"! Всім привіт, спасибі! "- бадьоро вигукує підприємець.
Відео: Олександр Ярославський показав, як загартовується у водоймі під час зими
Реакція мережі
Одним користувачам це відео сподобалося. Вони вважають, що Ярославський подає відмінний приклад молодому поколінню, спонукаючи їх загартовуватися і займатися спортом.
Але більшій кількості українців відео здалося максимально дивним. А ще більш дивним виглядає поведінка бізнесмена…
Як повідомлялося раніше, Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Але вдень стало відомо, що він сьогодні покинув Україну, тому на допит його запрошують після повернення.