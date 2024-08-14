Російський репер підтримав наступ ЗСУ в Курській області: "Я бажаю Україні перемоги"

Відомий російський реп-виконавець Noize MC (справжнє ім’я - Іван Алексєєв) підтримав дії ЗСУ в Курській області Росії. Окрім того, він пояснив, чому наступ наших військ на цих територіях став необхідною мірою.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Noize MC підтримав Україну та висловився про дії на Курщині

У дописі музикант наголосив, що війну не вдасться припинити до тих пір, поки країна-агресор Росія "не отримає по зубах, не заспокоїться і не відступить". А тому наступ українських військових у Курській області він назвав необхідним, а також побажав нашій країні перемоги.

"Війна - г*вно. Війни не повинно бути. Але поки агресор не отримує по зубах, він не заспокоюється і не відступає, а відтак війна триває - у цьому й проблема. Тому так, я бажаю Україні перемоги. І я на цю перемогу також працюю, що жодним чином не заважає мені співчувати мирним жертвам на російському боці", - написав репер.

Окрім того, Іван також звернувся до своїх хейтерів, які критикували його за підтримку України, Ізраїлю чи інших країн.

"Коли я допомагав українцям, мене проклинали співвітчизники. Коли я допомагав карабаським біженцям, взялися за справу азербайджанці. Коли я допомагав ізраїльським жертвам хамасівської різанини 7 жовтня, у мене не плюнув лише лінивий", - зазначив Алєксєєв.

"Але коли я став допомагати мирним жителям свого рідного Чорнозем'я, ліниві взяли себе в руки та піднялися з диванів. Коли мені знадобляться експерти у питанні, кому можна допомагати, а кому не можна, зв'яжуться з вами. А поки що пройдіть на*уй і чекайте там дзвінка", - також зауважив він.

Репер показався у футболці "Азов" (Фото: instagram.com/noizemc)

Наостанок репер висловився щодо символіки, яка з’явилася на його футболці. Там можна побачити потяг Азов, який раніше курсував напрямком Київ-Маріуполь. Він розповів, що отримав цю річ у подарунок від Яни Яковенко - уродженки Маріуполя, чиє місто зруйнували російські загарбники.

"Вона сама намалювала цей принт. Яна - з Маріуполя. Її місто знищено російськими військами. На подвір'ях - братські могили із мирних жителів. Але я ніколи від неї не чув побажань, щоб таке сталося ще з чиїмось містом", - зауважив росіянин.

Що відомо про позицію Noize MC та чому його критикував Олексій Дурнєв

Артист після початку повномасштабної російської агресії підтримав нашу країну та засудив злочинні дії окупанта. Він також виступав на благодійних заходах, спрямованих на підтримку України.

У 2022 році, коли росіяни влаштували провокацію та нанесли удар по Бєлгороду, репер заявив, що підозрював можливість таких подій, дізнавшись, що звідти летять ракети, якими Росія б'є по нашій країні.

Іван хвалився спільним фото з лідером "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком, який служить у ЗСУ (Фото: instagram.com/noizemc)

Пізніше, коли ЗСУ розпочали операцію у Курській області, Іван оголосив про збір допомоги для її мешканців, і почав активно постити відповідну інформацію.

Цю ситуацію прокоментував шоумен та блогер Олексій Дурнєв, закликавши свою аудиторію не шукати "хороших росіян". За його словами, вони рано чи пізно покажуть своє справжнє обличчя та повернуться в "обійми імперії".

"Ну що, наслухались свого ху***са? Кожен раз, коли ви форсите Монеточку, Дудя, Макса Коржа та інших класних росіян, залишається лише 3, 2, 1… до моменту, коли вони на****ть вас і повернуться в обійми імперії", - заявляв Олексій.

Дурнєв критикував росіянина за підтримку жителів Курська (Фото: instagram.com/oleksii_durniev)

Відомий українець звернувся до підписників з проханням: переосмислити своє ставлення до "хороших росіян". Вони, на його думку, спершу піднімають на концертах українські прапори, а після цього збирають кошти для людей, які хочуть знищення українців.