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Суджа під контролем ЗСУ. З'явилася оновлена карта бойових дій у Курській області

Середа 14 серпня 2024 15:39
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Суджа під контролем ЗСУ. З'явилася оновлена карта бойових дій у Курській області Ілюстративне фото: ЗСУ взяли під контроль низку населених пунктів у Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також їх успіхи фіксують у низці інших населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту DeepState.

За даними карти, українські захисники тепер контролюють:

  • Суджу;
  • Любимівку;
  • Гончарівку;
  • Лебедівку;
  • Заолешенку;
  • Курилівку;
  • Плехове.

Суджа під контролем ЗСУ. З'явилася оновлена карта бойових дій у Курській області Фото: карта бойових дій у Курській області (натисніть, щоб збільшити)

Варто зауважити, що метою такої операції, як зазначали в українському Міністерстві закордонних справ, є не захоплення російських територій, а захист українців.

Що передувало

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, Україна вперше визнала, що проводить операцію у Курській області. У її рамках під контроль було взято територію площею близько тисячі квадратних кілометрів.

Ще вчора, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські захисники взяли під контроль 74 населені пункти Курської області.

При цьому сьогодні український генерал зазначав, що пошук та знищення ворога в місті Суджа було завершено.

Більш детально про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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