Російські прислів'я в нашому мовленні, які варто замінювати українськими. А ви їх знаєте? (відео)

За час російської експансії української культури багато висловлювань прижилися, й українці активно застосовують їх у свої мові. Звісно, ці приказки та прислів'я дещо змінилися на наш лад, але все-таки мають російське походження.
Якими українськими відповідниками їх замінити, розповіли на сторінці Edera в Instagram.
Це висловлювання можна замінити такими прислів'ями:
Хоча деякі мовознаців переконані, що це прислів'я є власне українським, його можна замінити такими, які у РФ точно не вживають:
Дуже відоме прислів'я, яке до сьогодні можна почути й в українській мові. Замість російської чи русифікованої версії пропонуємо вам такі альтернативи:
А як українською? Примусово милим не будеш? Точно ні! Ось як правильно сказати:
Раніше ми розповідали, які українські слова радянська влада навмисне забрала зі словників.
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