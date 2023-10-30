У Росії "поховали" Віталія Козловського: що відомо

Віталія Козловського "поховали" росіяни

У мережі з’явилась абсурдна новина про загибель українського співака Віталія Козловського, який вже кілька місяців перебуває на фронті та боронить нашу країну від ворога.

У Telegram-каналі поширили пост про те, що Козловського вбили російські окупанти. Проте жодних подробиць події вони, звісно, не описали, а лише познущалися у своєму стилі.

"Очередной поросеночек ВСУ Виталий Козловский закхинув за самоходного деда", - написали автори новини.

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У цьому каналі не можна писати коментарі, дозволено лише ставити реакції. Проте новина вже з’явилась у відомому українському Telegram-каналі "Боже, яке кончене" з цікавим коментарем.

"Передайте хтось Віталіку, що тут клоуняри його "поховали", - написали під репостом автори.

Таким чином автори українського контенту висміяли невдалу спробу росіян в черговий раз обманути народ України. А ось у коментарях люди дійсно обурені таким вчинком пропагандистів, хоча й не здивовані.

"А Віталік про це знає?"

"Вони Буданова і Залужного кожного дня по 10 штук вбивають"

"Що вони курили, щоб таке написати?"

"Які вони кончені"

"Брехня"

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Сам же Козловський ніяк не відреагував на таку новину, оскільки у нього на сторінці в Instagram немає stories чи дописів з цього приводу.

Варто нагадати, що на фронті співак вже понад 2 місяці й він відважно та сміливо, на рівні з професійними військовими виконує всі бойові завдання. А також збирає гроші для своїх побратимів, яким необхідно закрити багато потреб.

І те, що співак й досі служить, нещодавно у своєму підкасті підтвердила Аліна Шаманська, під час інтерв'ю з Нікітою Добриніним.

Козловського "поховали" росіяни (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)