В России "похоронили" Виталия Козловского: что известно

Виталия Козловского "похоронили" россияне

В сети появилась абсурдная новость о гибели украинского певца Виталия Козловского, который уже несколько месяцев находится на фронте и защищает нашу страну от врага.

В Telegram-канале разместили пост о том, что Козловского убили российские оккупанты. Однако никаких подробностей происшествия они, конечно, не описали, а только поиздевались в своем стиле.

"Очередной поросенок ВСУ Виталий Козловский закхинул за самоходного деда", - написали авторы новости.

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На этом канале нельзя писать комментарии, разрешено только ставить реакции. Однако новость уже появилась в известном украинском Telegram-канале "Боже, яке кончене" с интересным комментарием.

"Передайте кто-то Виталику, что здесь клоуняры его похоронили", - написали под репостом авторы.

Таким образом, авторы украинского контента высмеяли неудачную попытку россиян в очередной раз обмануть народ Украины. А вот в комментариях люди действительно возмущены таким поступком пропагандистов, хотя и не удивлены.

"А Виталик об этом знает?"

"Они Буданова и Залужного каждый день по 10 штук убивают"

"Что они курили, чтобы такое написать?"

"Какие они конченые"

"Ложь"

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Сам Козловский никак не отреагировал на такую новость, поскольку у него на странице в Instagram нет stories или публикаций на этот счет.

Стоит напомнить, что на фронте певец уже более 2 месяцев и он смело и смело на уровне с профессиональными военными выполняет все боевые задания. А так же собирает деньги для своих собратьев, которым необходимо закрыть много нужд.

И то, что певец до сих пор служит , недавно в своем подкасте подтвердила Алина Шаманская, во время интервью с Никитой Добрыниным.

Козловского "похоронили" россияне (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)