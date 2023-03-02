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У Росії дівчинку переодягли в бабусю з прапором СРСР, яка стала символом окупації (відео)

У Росії дівчинку переодягли в бабусю з червоним прапором (ozon.ru)
Автор: Людмила Жукова

У Росії школярку переодягли в бабусю, яка стала символом окупації та пропаганди. Це сталося у Забайкаллі.

Про те, як нарядили дитину, повідомили у Telegram "Люди Байкалу".

Подробиці перевдягання дитини в Росії

Так, у РФ школярку Ганну Кужніну перевдягли в одяг бабусі Ганни Іванової, з Харківської області, яка вийшла до українських військових із червоним прапором.

Російська школярка також розповіла вірш: "Не дрогнула она перед нацистом, когда он знамя стал ее топтать. Сегодня стала символом России, а Запад весь не стоит и гроша".

У громадській палаті Забайкальського краю зазначили, що Ганна бере участь у відправленні російських окупантів на вокзалі та на пунктах зборів.

Звідки взялася бабуся із червоним прапором

На початку війни мешканка Харківської області стала символом підтримки війни. Вона переплутала українських військових із російськими та вийшла до них із радянським прапором.

Як ми раніше повідомляли, український футболіст у Туреччині зняв і викинув на смітник російський прапор.

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