Росіянку допустили до участі у конкурсі Міс Всесвіт-2024: мережа обурена

Так, Міс Всесвіт продовжує ігнорувати війну в Україні і вкотре допускає до участь у конкурсі представницю РФ.

Цього року з країни-агресорки за корону змагатиметься 18-річна Валентина Алєксєєва.

Валентина Алєксєєва (фото: instagram.com/viallentinka)

У своїх соцмережах вона пише, що щаслива, що має нагоду продемоснтрувати "красу дивовижної країни" під назвою Росія.

"Я відчуваю, що на мої плечі лягла велика відповідальність, адже я не тільки представляю себе, а й усі ті традиції, культуру і цінності, які наша країна уособлює", - цінічно написала під одним з дописів росіянка.

Реакція мережі

Користувачі мережі обурені участю представниці Росії в міжнародному конкурсі. У коментарях під постами з цією новиною лунають саркастичні зауваження про те, що "російська краса" нині проявляється хіба що в знищенні житлових будинків ракетами та дронами.

Валентина Алєксєєва (фото: instagram.com/viallentinka​​​​​​​)

Надання платформи країні-агресору є зневагою до цінностей миру та гуманності, особливо коли мова йде про міжнародний конкурс краси, який символізує єдність і взаєморозуміння між країнами

Чи може краса бути вкорінена в людських жертвах? Скільки українських людей повинні вбити русофоби, щоб ви зрозуміли, що таке Росія насправді?

Ой сьогодні такі круті традиції були. Як взагалі можно вбивство дітей рекламувати?

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Нагадаємо, минулого року Росія також брала участь Міс Всесвіт. Українська сторона робила спроби усунути росіянку, але через умови шоу це не вдалося.

"Ми дуже багато роботи провели щодо цього, але їй дали американську візу і це вирішило її участь у конкурсі. Якщо американці видали їй візу, то оргкомітет не може відмовити учасниці", - сказали представники Міс Україна Всесвіт.

Хто представлятиме Україну на Міс Всесвіт-2024

На міжнародному конкурсі краси, фінал якого пройде 16 листопада у Мексиці, нашу країну представлятиме 20-річна Аліна Пономаренко. Дівчина здобула освіту за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право" в Національному університеті "Одеська юридична академія". Раніше вона вже мала досвід у моделінгу й участі в конкурсах краси.

Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

У 2023 році Аліна отримала титул Міс Одеса та увійшла до десятки кращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї. Цього ж року вона здобула перемогу на конкурсі Міс Всесвіт Україна-2024.

Окрім успіхів у модельній кар’єрі, красуня ініціювала соціальний проєкт "Дерево любові", спрямований на підтримку людей похилого віку.

У рамках цього проєкту вона допомагає літнім людям, забезпечуючи їх продуктами харчування, ліками та іншими необхідними речами для щоденного побуту.

Аліна Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)