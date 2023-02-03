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Росіянка хвалилась, що її взяли стажеркою у Конгрес: довго вона там не затрималась

Росіянку виключили зі стажування у Конгресі після розголосу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Громадянка Росії Єлизавета Волкова розповіла, що їй вдалось потрапити на стажування до американського Конгресу. Однак після розголосу у соцмережі, її стажування завершилося дуже швидко.

Розголосу ситуація набрала у Twitter.

Що написала росіянка

На своїй сторінці у Twitter, яка вже видалена, росіянка похвалилася тим, що вона отримала можливість стажуватися в американському Конгресі.

За словами Єлизавети, "дівчинка з країни-агресора" потрапила в США. Вона зазначила, що влітку 2022 року подала заявку на стажування, але не помітила, що подаватися можуть тільки громадяни США.

Також росіянка зазначила, що з документів у неї тільки "кривавий паспорт" та студентська віза і на співбесіду вона не розраховувала. Однак якимось чином вона пройшла відбір і отримала можливість стажування в Конгресі.

Росіянка хвалилась, що потрапила на стажування до Конгресу (скриншот)

Довго вона там не затрималась

Після цього розлючені користувачі у мережі надали цій ситуації розголосу, через що стажування закінчилося надто швидко.

Зокрема, небайдужі люди у соцмережі позначали американських діячів, зокрема старшого політичного радника Гельсінської комісії США Пола Массаро.

Згодом на його сторінці з'явилась інформація, що росіянка більше не на стажуванні.

Пола Массаро заявив, що росіянка більше не на стажуванні у Конгресі (скриншот)

Як виглядала сторінка Єлизавети Волкової раніше (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця.

Також читайте, до яких країн Європи тепер не можуть потрапити росіяни.

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