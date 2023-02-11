Росіянка хотіла вбити українку, щоб вкрасти її особистість: деталі детективної історії (фото)

У 2016 році в Сполучених Штатах Америки громадянка Росії вчинила спробу вбивства українки, щоб заволодіти її паспортом і коштовностями. Жінки є дуже схожими зовнішньо, тож росіянка могла б користуватися документами своєї жертви.

Про це повідомляють на сайті BBC.

Деталі детективної історії

Історія сталася у 2016 році, коли росіянка Вікторія Насирова наважилася вбити свого косметолога, українку Ольгу Цвик. На той час обидві жінки мали темний колір волосся, однакове забарвлення шкіри та розмовляли російською. На деяких фото в них навіть подібний макіяж.

У зв'язку з цим Вікторія Насирова вирішила вбити українку, щоб забрати її гроші, коштовності та паспорт, яким могла б користуватися.

Одного дня Насирова прийшла до Ольги Цвик і пригостила її чізкейком. У тому шматочку містилася велика доза сильного заспокійливого. Після того, як жінка з'їла гостинець, її почало нудити, тож вона лягла на ліжко та втратила свідомість.

Вікторія Насирова (фото: росЗМІ)

Для того, щоб картина мала вигляд самогубства, Вікторія переодягла Ольгу в мереживну білизну та розкидала по кімнаті заспокійливі пігулки.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною та викликала швидку. На щастя, жертва вижила. Коли вона повернулася з лікарні, виявила, що з дому зникли її документи (український паспорт і дозвіл на роботу в США) та заощадження.

У цей момент Ольга пригадала, що коли вона ще не втратила свідомість повністю, бачила, як Вікторія швидко бігала кімнатою та розкидала речі.

Вікторія та Ольга є дуже схожими (фото: bbc.com)

Зрештою до злодійки привели її ж сліди. У залишках чизкейка виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб. Цей самий препарат був розкиданий на підлозі навколо Ольги..

Насирову, яка живе в Брукліні, у четвер визнали винною в замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Проте термін ув'язнення суд ще не визначив.

Раніше Вікторія Насирова вже мала проблеми з законом. У 2015 році її звинуватили у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Вікторія Насирова (фото: росЗМІ)

Крім того, росіянку також звинувачують у зберіганні наркотиків і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Її діяння лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS "48 годин" у 2017 році.