Россиянка хотела убить украинку, чтобы украсть ее личность: детали детективной истории (фото)

В 2016 году в Соединенных Штатах Америки гражданка России совершила попытку убийства украинки, чтобы завладеть ее паспортом и драгоценностями. Женщины очень похожи внешне, так что россиянка могла бы пользоваться документами своей жертвы.

Детали детективной истории

История произошла в 2016 году, когда россиянка Виктория Насырова решилась убить своего косметолога, украинку Ольгу Цвик. В то время обе женщины имели темный цвет волос, одинаковый цвет кожи и разговаривали по-русски. На некоторых фото у них даже подобный макияж.

В связи с этим Виктория Насырова решила убить украинку, чтобы забрать ее деньги, драгоценности и паспорт, которым могла бы пользоваться.

Однажды Насырова пришла к Ольге Цвик и угостила ее чизкейком. В этом кусочке содержалась большая доза сильного успокаивающего. После того как женщина съела гостинец, ее начало тошнить, поэтому она легла на кровать и потеряла сознание.

Виктория Насырова (фото: росСМИ)

Для того чтобы картина выглядела как самоубийство, Виктория переодела Ольгу в кружевное белье и разбросала по комнате успокаивающие таблетки.

На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания и вызвала скорую. К счастью, жертва выжила. Когда она вернулась из больницы, обнаружила, что из дома исчезли ее документы (украинский паспорт и разрешение на работу в США) и сбережения.

В этот момент Ольга вспомнила, что когда она еще не упала в обморок полностью, видела, как Виктория быстро бегала по комнате и разбрасывала вещи.

Виктория и Ольга очень похожи (фото: bbc.com)

В конце концов к воровке привели ее же следы. В остатках чизкейки обнаружили феназепам, сильное успокаивающее средство. Этот же препарат был разбросан на полу вокруг Ольги.

Живущее в Бруклине Насырову в четверг признали виновной в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание. Однако срок заключения суд еще не определил.

Ранее у Виктории Насыровы уже были проблемы с законом. В 2015 году ее обвинили в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.

Виктория Насырова (фото: росСМИ)

Кроме того, россиянку также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств. Ее действия легли в основу документального фильма программы расследований CBS "48 часов" в 2017 году.