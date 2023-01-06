Росіянин прикрасив свій паспорт українським прапором: навіщо він це зробив (фото)

Правоохоронці Київщини виявили росіянина, який перевищив термін перебування в Україні. Під час перевірки документів вони побачили, що свій паспорт РФ чоловік прикрасив українськими кольорами.
Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.
Під час перевірки, яку проводили прикордонники, 38-річний чоловік розповів, що не хоче повертатися до Росії, тому понівечив паспорт.
На першій сторінці він намалював прапор України зі словами "Україна - понад усе!" Нижче можна розгледіти напис "Путін ху*ло", а також закреслену графу про громадянство.
Паспорт росіянина з українською символікою (фото: dpsu.gov.ua)
Для подальшої перевірки особу передали співробітникам Нацполіції.
Раніше ми розповідали про росіянина, який втік від мобілізації до Туреччини, публічно ображав турків.
Крім того, росіянка накинулася на українку на одному з пляжів Туреччини.