Россиянин украсил свой паспорт украинским флагом: зачем он это сделал (фото)

Правоохранители Киевщины обнаружили россиянина, превысившего срок пребывания в Украине. В ходе проверки документов они увидели, что свой паспорт РФ мужчина украсил украинскими цветами.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Во время проверки, проводимой пограничниками, 38-летний мужчина рассказал, что не хочет возвращаться в Россию, поэтому изуродовал паспорт.
На первой странице он нарисовал флаг Украины со словами "Украина - понад усе!" Ниже можно рассмотреть надпись "Путин ху*ло", а также зачеркнутую графу о гражданстве.
Паспорт россиянина с украинской символикой (фото: dpsu.gov.ua)
Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Нацполиции.
Ранее мы рассказывали о бежавшем от мобилизации в Турцию россиянине, публично оскорбляющем турок.
Кроме того, россиянка набросилась на украинку на одном из пляжей Турции.