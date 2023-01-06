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Россиянин украсил свой паспорт украинским флагом: зачем он это сделал (фото)

Задержанный не хочет возвращаться в Россию (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Правоохранители Киевщины обнаружили россиянина, превысившего срок пребывания в Украине. В ходе проверки документов они увидели, что свой паспорт РФ мужчина украсил украинскими цветами.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Зачем он это сделал

Во время проверки, проводимой пограничниками, 38-летний мужчина рассказал, что не хочет возвращаться в Россию, поэтому изуродовал паспорт.

На первой странице он нарисовал флаг Украины со словами "Украина - понад усе!" Ниже можно рассмотреть надпись "Путин ху*ло", а также зачеркнутую графу о гражданстве.

Паспорт россиянина с украинской символикой (фото: dpsu.gov.ua)

Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее мы рассказывали о бежавшем от мобилизации в Турцию россиянине, публично оскорбляющем турок.

Кроме того, россиянка набросилась на украинку на одном из пляжей Турции.

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росіянипограничная служба