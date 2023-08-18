У тимчасово окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона прямує в бік Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Як зазначає Андрющенко, через Маріуполь у напрямку Бердянська рухається не менше 20 вантажівок із бойовими комплектами, живою силою та автомобілями спеціального призначення. А також чотири лафети з танками й приблизно 10 - з бронетранспортерами.

Фото: у Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян в напрямку Бердянська (t.me/andriyshTime)

Окрім того, здійснюється накопичення військового контингенту в Нікольському районі. Триває нарощування живої сили та техніки з боку Запоріжжя (Розівський район).

Також зберігається висока активність авіації.

"З незвичного - знову задіяно Приморсько-Ахтарський аеродром та літаки заходять знов на малій висоті набираючи висоту вже над Урзуфом", - написав Андрющенко.

Ситуація на Бердянському напрямку

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 17 серпня ЗСУ проводили контрнаступ в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просувалися. У Генштабі України заявили, що українські війська продовжували наступ на Бердянському напрямку.

Також раніше Андрющенко повідомляв, що рух російських загарбників у напрямку Бердянська через Маріуполь сповільнився. Це сталося після удару по базі окупантів.