Росіяни розсилають на пошту українців фішингові листи: як їх розпізнати

Українці почали отримувати на свої поштові електронні адреси фішингові листи, на посилання в яких в жодному разі не можна клікати.

Що робити в разі отримання такого листа

"Ворог проводить фішингову атаку на встановлені адреси електронної пошти. Отримавши такий лист не відкривайте та не клікайте на файли, додані до листа, та на посилання в самому листі", - говориться в повідомленні.

Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти https://cert.gov.ua/contact-us

Про що говориться в такому листі

В листі міститься інформація про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення відпустки військовослужбовцям. Щоб отримати роз'яснення, пропонується перейти за посиланням. Проте робити цього в жодному разі не можна.

Лист направлений від імені "майора Семена Петрова" з "управління морально-психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення".

Фото: t.me/AFUStratCom

Для довідки

Фішинг - це один з різновидів шахрайства в інтернеті з метою отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувачів.

96% фішингових атак припадають на електронну пошту. Ще 3% здійснюються через шкідливі сайти і лише 1% - за телефоном.