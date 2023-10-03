"Росіяни перефарбовуються у "мирних спортсменів": Стелла Захарова про участь РФ в Олімпійських іграх

Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова розповіла про те, як налаштована міжнародна спортивна спільнота щодо росіян і чи допустить їх до Олімпійських ігор 2024. А також про те, як готується наша збірна до участі у змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео ТСН .

Як готуються наші гімнасти до змагань

Нещодавно наша збірна зі спортивної гімнастики виборола ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024, які відбудуться у Парижі. Зазначимо, що українська команда увійшла у 12 найсильніших у світі.

"Ми працюємо у складних умовах, але не настільки, як наші хлопці, які воюють. Нас дуже підтримують європейці. Багато гімнастів зі своїми тренерами виїжджають за кордон, це оплачують європейські клуби і дають повністю тренувальні умови для роботи і підготовки", - розповіла Захарова.

Також вона додала, що частина збірної тренується у Конча-Заспі.

"Найголовніше зараз - показати результат на Олімпійських іграх. Ми повинні робити максимум, щоб команда об'єднувалася і не було жодних незгод", - зазначила спортсменка.

Вона також прокоментувала заяву чемпіона Олега Верняєва, що "треба зробити розбір підготовки до чемпіонату, оскільки перспектив у нашої команди нема". Стелла наголосила, що спортсмени мають займатись гімнастикою, а розбором "польотів" - тренери та спортивне керівництво.

Чи допустять росіян до Олімпійських ігор

На питання журналістів про те, чи всі закордонні спортсмени проти участі росіян в Олімпійських іграх, Захарова відповіла наступне.

"Росіян не повинні допустити до Олімпійських ігор під нейтральним прапором, під якимось іншим, чи ще якось - вони сьогодні вбивають наших мирних громадян. Майже 300 спортсменів загинули, захищаючи нашу країну. Як ми можемо допустити і погодитися з тим, щоб росіяни виступали на Олімпійських іграх? Ми, спортсмени, проти цього", - заявила чемпіонка.

Вона додала, що Федерація гімнастики максимально бореться проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді.

"Я хочу подякувати нашій Федерації за це. Але є інші федерації, які лояльно підходять до цього. Я хочу звернутись до них, щоб вони дивились на цю проблему більш жорсткіше. Бо у жодному випадку не можна цього допускати (участі росіян в Олімпіаді. - Ред.). Росіяни зараз обманюють весь світ і у спорті також. Вони практично всі при погонах і є військовослужбовцями", - додала Стелла.

Вона зазначила, що деякі росіяни "перефарбовуються" і переходять в інші спілки, щоб показати, які вони "мирні спортсмени".