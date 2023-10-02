Збірна України не поїде на ЧС з дзюдо через російського військового: що відомо

Збірна України не братиме участі у юніорському Чемпіонаті світу з дзюдо через допуск російських спортсменів, серед яких чинний військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію дзюдо України .

"Міжнародна федерація дзюдо, як завжди, в останній момент допустила до чемпіонату світу серед юніорів в нейтральному статусі сімох російських спортсменів, один з яких діючий військовослужбовець.Тож збірна України відмовилась від участі в світовій юніорській першості", - сказав президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Зазначимо, що з 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу серед спортсменів до 21 року.

Він наголосив, що поки Росія веде війну проти України командам країн-агресорок не місце у світовому спорті.

За його словами, історія з нібито "нейтральними" атлетами - "якийсь фейк", адже весь цивілізований світ розуміє, що під "нейтральністю" ховаються спортсмени країни, яка веде криваву війну проти України.

При цьому Кошляк зауважив, що наша збірна продовжить підготовку до чемпіонату Європи, Кубків Європи та інших важливих змагань.

"Будемо чекати на остаточне рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді 2024 від Міжнародного олімпійського комітету. Сподіваємось, здоровий глузд переможе", - додав він.

Зазначимо, що 29 квітня Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях. Таким чином дзюдо стало першим видом спорту, у якому допустили атлетів з країн-агресорок після оновлення рекомендацій Міжнародним олімпійським комітетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.