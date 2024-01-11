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Росіяни без докорів сумління вкрали пісню Христини Соловій. До чого тут дружина Пескова (відео)

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Юлія Любченко

Христина Соловій заявила, що її пісню цинічно вкрали росіяни для того, щоб поставити номер на льдовому шоу Тетяни Навки.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи Христини Соловій і профілю шоу Навки в Instagram.

Росіяни нахабно вкрали пісню у Христини Соловій 

Відома пісня української співачки Христини Соловій під назвою "Тримай" зазвучала російською у льодовій виставі "Навка шоу". 

Мало того, що пісню викрали, та її ще й переклавши російською мовою, під час виступу фігуристки Каміли Валієвої на шоу "Вечори на хуторі".

Варто відзначити, що виступ відбувся під час шоу, яке влаштувала Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова. І здається, це вже багато про що каже. 

Христина виклала допис, де зазначила, що це вже не перша крадіжка з боку росіян. 

"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко", - написала співачка. 

Також Христина попросила допомогти їй у пошуках тих людей, які з юридичної сторони причетні до крадіжки. 

"Звертаюся до всіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", - написала Соловій.

Також Христина зазначила, що Instagram видаляє її дописи про те, що дружина Пескова вкрала її пісню і спаплюжила інтелектуальну власність. 

Скриншот

Варто зазначити цікаву деталь, Тетяна Навка є уродженкою міста Дніпро. Також у цьому шоу в російському перекладі звучить пісня “Ніч яка місячна” у виконанні зрадниці та мовчунки Ані Лорак і Олександра Панайотова. 

Також на офіційній сторінці шоу Навки є відео під пісню Вєрки Сердючки та здається їх тяга до чужого вже перетинає межі бодай якоїсь пристойності.

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Христина Соловий