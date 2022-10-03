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Для росіян заборона: фінська авіакомпанія не пустила на борт пасажирів у Гельсінкі

Фінська авіакомпанія відмовилася пустити на борт росіян (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В аеропорту Гельсінкі авіакомпанія FinnAir не дозволила виліт п'ятьом громадянам Росії. Фінська авіакомпанія здійснювала політ з Гельсінкі до Дюссельдорфа, Німеччина.

Деталі повідомили на російському порталі "Фонтанка".

Повідомляється, що ввечері в неділю, 2 жовтня, п'ятьом громадянам РФ не дозволили піднятися на борт літака авіакомпанії FinnAir, який мав здійснити рейс до Дюссельдорфа.

Троє росіян напередодні купили квитки на рейс до Гельсінкі, двоє мають посвідку на проживання в Німеччині. Але в аеропорту перевізник відмовив їм у реєстрації на рейс. Також не змогла вилетіти громадянка РФ із дитиною, яка летіла з пересадками на Тюмень.

Всім громадянам Росії повідомили, що за новими правилами компанія не може перевозити росіян. Пасажири викликали поліцію, але й правоохоронці також відмовилися допомагати росіянам.

Як зазначив один з учасників ситуації, поліція начебто "зрозуміла ситуацію", але відмовилася щось робити.

"Сказали, що за новим законом росіян не садять. Яким - не уточнили. Ми викликали поліцію. Поліція зрозуміла ситуацію, але нічого зробити не змогла. Так прямим текстом і сказали: "Ми розуміємо, але для росіян заборона", - поскаржився пасажир.

У кол-центр авіакомпанії пасажирам із російськими паспортами запропонували повернути гроші за квитки. І сказали, що вплинути на цю ситуацію не можуть.

Швидше за все, росіяни потрапили під дію заборони, яку запровадили у Фінляндії з 30 вересня. У в'їзді тепер відмовляють особам, які прямують до Фінляндії або через Фінляндію до інших держав-учасниць шенгенської угоди з метою туризму.

До речі, раніше ми писали про те, що на кордоні з Грузією росіяни, які тікають від мобілізації, змінюють авто на велосипеди.

А ще розповідали про те, що після оголошення часткової мобілізації росіяни почали масово виїжджати до сусідніх країн.

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