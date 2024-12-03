Росія залучила "гарячу" шпигунку, щоб зруйнувати репутацію відомого журналіста-розслідувача
Російські спецслужби провернули масштабну операцію з залученням "сексапільної шпигунки", щоб зруйнувати репутацію відомого журналіста-розслідувача Христо Грозєва. Однак операція провалилася, а усі члени групи були заарештовані.
Що це була за операція і кого заарештували, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.
У Британії триває суд над групою шпигунів, які були залучені Росією для виконання операцій, у тому числі й з дискредитації відомого журналіста-рослідувача Bellingcat Христо Грозєва.
Було встановлено, що громадянин Австрії Ян Марсалек спілкувався зі шпигуном Кремля Орліном Руссевим та обмінявся з ним низкою повідомлень, де обговорювалася операція зі знищення репутації Крісто Грозєва.
Пара планувала звести Грозєва з лондонським косметологом 30-річною Ванею Габеровою. Завдання у сексапільної шпигунки було просте - спокусити журналіста і записати щось для Pornhub.
Був і інший варіант, який обговорювався у переписці. Грозєва мали пограбувати, підпалити його власність, викрасти та вивезти до Москви, а ще - проникнення до Bellingcat та навіть вбивство.
Габерова спеціально їздила у Валенсію в Іспанії в складі групи, щоб шпигувати за Грозєвим на конференції, де був також присутній засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.
Руссев зазначив, що Грозєв дуже швидко прийняв запит у Facebook від Габерової, а пізніше навіть сказав Марсалеку, що він "здається закоханий у Ваню". Він почав активно лайкати її фотографії та публікації.
28 вересня 2021 року у чаті з'явилося повідомлення: "Можемо повільно переходити до романтики. Повільно призначаємо побачення". На що Марсалек відповів, запитавши, чи вона готова на це: "Давайте трохи почекаємо, не будемо недооцінювати хлопця та його параною".
Руссев погодився і назвав Ваню "гарячою до червоного". Він визначив "чудову можливість для дівчини з'явитися і допомогти йому розслабитися".
Марсалек висловив свою побоювання, що Ваня також може закохатися у Грозєва, і що раніше він вже мав такі проблеми. На що Руссев йому відповів, що він просто використовував не тих дівчат.
"Вам потрібні сильні, напористі та незалежні дівчата. Ваня дуже, дуже наполеглива і сильно незалежна…справжня сексуальна стерва", - написав він у чаті.
Шпигунка Ваня Габерова (фото: East2West)
Під час слухання справи у суді Габерову, крім спроби подружитися з Грозєвим, звинуватили також у зйомці з камер спостережень його та інших журналістів, які цікавлять Росію, під час конференції у Валенсії. У поле зору шпигунки попав також Еліот Хіггінс.
46-річний Руссев з Норфолку та 43-річний Бісер Джамбазов з Харроу визнали себе винними у змові з метою шпигунства на користь Росії.
Громадянка Болгарії, 33-річна Катрін Іванова та 39-річний Тіхомір Іванов Іванчев перебувають під судом в Олд-Дейлі за причетність до однієї шпигунською мережі, що базується в Великобританії.
Прокуратура стверджує, що ця група протягом майже трьох років брала участь у шести таємних операціях проти людей, які становлять інтерес для російського уряду.
Громадянин Болгарії, відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв став першим "завданням" групи, і він став мішенню через його роботу з розкриття зв'язків Росії з атакою в Солсбері 2018 року та збиттям літака Malaysia Airlines у липні 2014 року.
За ним група стежила по Відню, Валенсії та Чорногорії. Але впізнати він зміг тільки Габерову, яку знав по Facebook.
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