Російські шпигунки вербують представників Бундесверу та політиків Німеччини через Tinder

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини, яку приводить Welt.

"Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх", - заявили у Службі військової контррозвідки Німеччини.

Зазначається, що дівчат особливо цікавлять дані про Німеччину та війну в Україні. Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді у Німеччині, у якій взяли участь представники кількох країн НАТО.

"Російські шпигунки починають спілкування та призначають побачення політикам та співробітникам бундесверу в Tinder", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили Німеччини планують купити додаткові засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення безпілотних літальних апаратів. Це пов'язано з тим, що за навчанням ЗСУ стежили невідомі особи та використовували БПЛА.

Росія намагається оговтатися від торішньої скоординованої масової висилки співробітників російської розвідки, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям. Тому зараз Москва робить спроби відродити шпигунську мережу.

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