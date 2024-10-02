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Росія оновила список заборонених артистів: хто туди потрапив

Середа 02 жовтня 2024 15:19
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Росія оновила список заборонених артистів: хто туди потрапив Заборонені артисти в РФ (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Російські ЗМІ поширили новий список заборонених артистів. У переліку представлено 79 музикантів і груп, включно з "аполітичними" і прихильниками влади Путіна.

Хто увійшов до списку - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Так, більшість виконавців у стоп-листі виступають російською мовою. Це Гуф, Джиган, Макс Корж, Іван Ургант, Інстасамка, Тіма Білоруських, Скріптоніт, ЛСП, kizaru, Анна Седокова, Big Baby Tape, Jah Khalib, OG Buda, Markul.

До списку також включили і зарубіжних зірок (Beyonce, Lana del Rey, Metallica та інших). Загалом у ньому 79 імен: коміки, музиканти та інші артисти.

Зі слів глави Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталія Бородіна, "новий список "заборонених" артистів - підступи конкурентів, які намагаються позбавити людину виступів і контрактів".

Росія оновила список заборонених артистів: хто туди потрапив

Скріншот

Він запевнив, що не має до нього жодного відношення.

"Це не наш список, ми до цього жодного відношення не маємо, не розуміємо, хто це робить. Бувало, що нормальні артисти, які завжди підтримували владу, раптом з'являються в цих списках. Опісля з ними припиняють контракти, ускладнюється концертна діяльність. Думаю, це роблять якісь конкуренти. Таким чином прибирають нормальних людей із ринку шоу-бізнесу. Крім артистів, у цих списках іноді трапляються і чиновники, які реально працюють на благо Батьківщини і не були помічені в якихось корупційних справах", - заявив путініст.

А тим, хто підтримує владу, але все одно потрапив до переліку, пропагандист порадив звертатися до правоохоронних органів та ініціювати перевірку.

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