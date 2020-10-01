Ярош обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

Дмитрий Ярош предложил Владимиру Зеленскому свою кандидатуру, в качестве руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Эта мысль к Ярошу пришла после того, как он увидел информацию о выводе Витольда Фокина из состава ТКГ. Об этом бывший лидер "Правого сектора" рассказал на своей странице в Facebook.

Ярош также отметил, что "Минские договоренности" ничего хорошего для Украины не принесут. А их реализация наоборот приведет к украинскому восстанию. Он также подчеркнул, что Украине не нужна капитуляция, а нужен мир через победу.

По его мнению, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и измены.

Пользователи сети поддержали такое предложение Яроша.

Лучшей кандидатуры не найти!

Отличная идея! Но для Зеленского, это будет неминуемая смерть его президентства!

А прикольно было бы еще, чтобы вы, Дмитрий, раздражали их там своими визитками;

Вместо Витольда Фокина, и Кравчука, достаточно назначить в группу ТКГ - Дмитрия Яроша. Предлагаю составить электронную петицию за то, чтобы Дмитрий Ярош вошел в состав ТКГ;

Поддерживаю!

Отличное предложение!

Напомним, Витольд Фокин был выведен из состава делегации Украины в ТКГ после его слов о том, что он не видел подтверждения войны между Россией и Украиной.

Представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что пока замену Фокину искать не будут.