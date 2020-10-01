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Ярош звернувся до Зеленського з несподіваною пропозицією

Автор: Styler

Дмитро Ярош запропонував президенту України свою допомогу

Дмитро Ярош запропонував Володимиру Зеленському свою кандидатуру, як керівника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

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Ця думка до Ярошу прийшла після того, як він побачив інформацію про виведення Вітольда Фокіна зі складу ТКГ. Про це колишній лідер "Правого сектора" розповів на своїй сторінці в Facebook.

Ярош також зазначив, що "Мінські домовленості" нічого хорошого для України не принесуть. А їх реалізація навпаки призведе до українського повстання. Він також підкреслив, що Україні не потрібна капітуляція, а потрібен мир через перемогу.

На його думку, що будь-які переговори з ворогом повинні проходити з позиції сили, а не немічності і зради.

Користувачі мережі підтримали таку пропозицію Яроша.

  • Кращої кандидатури не знайти!
  • Відмінна ідея! Але для Зеленського, це буде неминуча смерть його президентства!
  • А прикольно було б ще, щоб ви, Дмитро, дратували їх там своїми візитками;
  • Замість Вітольда Фокіна, і Кравчука, досить призначити групу ТКГ - Дмитра Яроша. Пропоную скласти електронну петицію за те, щоб Дмитро Ярош увійшов до складу ТКГ;
  • Підтримую!
  • Відмінна пропозиція!

Нагадаємо, Вітольд Фокін був виведений зі складу делегації України в ТКГ після його слів про те, що він не бачив підтвердження війни між Росією та Україною.

Представник української делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що поки заміну Фокіну шукати не будуть.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ЗеленськийДмитро Ярош