Ярош звернувся до Зеленського з несподіваною пропозицією

Дмитро Ярош запропонував Володимиру Зеленському свою кандидатуру, як керівника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Ця думка до Ярошу прийшла після того, як він побачив інформацію про виведення Вітольда Фокіна зі складу ТКГ. Про це колишній лідер "Правого сектора" розповів на своїй сторінці в Facebook.

Ярош також зазначив, що "Мінські домовленості" нічого хорошого для України не принесуть. А їх реалізація навпаки призведе до українського повстання. Він також підкреслив, що Україні не потрібна капітуляція, а потрібен мир через перемогу.

На його думку, що будь-які переговори з ворогом повинні проходити з позиції сили, а не немічності і зради.

Користувачі мережі підтримали таку пропозицію Яроша.

Кращої кандидатури не знайти!

Відмінна ідея! Але для Зеленського, це буде неминуча смерть його президентства!

А прикольно було б ще, щоб ви, Дмитро, дратували їх там своїми візитками;

Замість Вітольда Фокіна, і Кравчука, досить призначити групу ТКГ - Дмитра Яроша. Пропоную скласти електронну петицію за те, щоб Дмитро Ярош увійшов до складу ТКГ;

Підтримую!

Відмінна пропозиція!

Нагадаємо, Вітольд Фокін був виведений зі складу делегації України в ТКГ після його слів про те, що він не бачив підтвердження війни між Росією та Україною.

Представник української делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що поки заміну Фокіну шукати не будуть.