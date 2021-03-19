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Рош га-Шана 2021: кого не пустять в Умань на святкування єврейського нового року

Новость на русском → Умань, П'ятниця 19 березня 2021 13:52
Рош га-Шана 2021: кого не пустять в Умань на святкування єврейського нового року В Умані будуть пускати лише вакцинованих хасидів (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Стало відомо, кого не пустять на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Це будуть ті хасиди, які не вакциновані від коронавіруса.

Про це повідомили в пресс-службі МВС.

Уточнюється, що на святкування єврейського нового року в Умані хасиди зможуть приїхати тільки в умовах стабілізації епідеміологічної ситуації в Україні та попередньої вакцинації.

Арсен Аваков повідомив, що українські правоохоронці спільно з ізраїльськими колегами готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Перешкод для паломників не буде, якщо у них будуть документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19.

Що таке Рош га-Шана

У невелике місто В Черкаській області, щороку з'їжджаються тисячі євреїв. На думку іудеїв, в Умані, на могилі цадика Нахмана необхідно побувати хоча б раз у своєму житті. Вважається, що якщо вони зустрінуть Єврейський новий рік біля місця поховання праведника, то наступний рік буде дуже щасливим.

Єврейський Новий рік, або Рош Га-Шана - відзначають протягом трьох днів. Щорічно він припадає на різні дати, бо як наголошується в новолуння осіннього місяця тишрей".

Рош га-Шана 2021: кого не пустять в Умань на святкування єврейського нового року

Паломництво хасидів в Умані (фото: РБК-Україна)

Традиційно на Рош га-Шана моляться. У дні святкування єврейського Нового року хасиди просять вибачення у родичів за завдані образи. У святкові дні Рош га-Шана в Умані євреї звертають увагу на всілякі знамення. Вважається, що в цей період вони мають особливий сенс.

Паломництво євреїв в Умань починається деколи за тиждень до святкування. Хасиди приїжджають в українське містечко цілими громадами, разом з дітьми.

Як ми раніше писали, як хасиди в Умані відзначають Рош га-Шана під час пандемії.

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