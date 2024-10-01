Рош га-Шана 2024: які традиції приносять щастя в новому році

Значення Рош га-Шана

Назва "Рош га-Шана" дослівно означає "Голова року" або "перший рік". Рош га-Шана зазвичай називають єврейським Новим роком. Ця назва дещо оманлива, адже між Рош га-Шана і звичним уявленням про святкування Нового року багато відмінностей.

Вважається, що в цей день Бог створив перших людей та закінчив створення всесвіту. Також, згідно з віруваннями, у Рош га-Шана Богом визначається доля кожної людини на наступний рік - але це рішення може змінитися протягом 10 днів.

Тому, щоб в наступному році щастило, цей період, до Йом-Кіпур, проводять в духовному очищенні, молитвах та каятті, аналізуючи помилки.

Традиції Рош га-Шана

Як вітатися на Рош га-Шана

Свято вважається днем визначення долі на наступний рік, тому традиційне привітання на Рош га-Шана, яке звучить як "Шана това у-метука", перекладається логічним побажанням "Щасливого і солодкого нового року!".

Існують і інші привітання, але мета у всіх одна - побажати друзям, близьким та знайомим вдалої долі.

Ташліх

Ташліх - це коротка молитва, яку читають над прісною водою наприкінці першого дня Рош га-Шана, "скидаючи" у воду гріхи. Під час ташліха читають псалми та вивертають кишені, витрушуючи крихти та бруд у воду - це означає духовне і фізичне очищення.

Але якщо свято починається в суботу, ташліх відбувається другого дня.

Сурміння в шофар

Шофар - це баранячий ріг, в який сурмлять, як у трубу. Сурміння в шофар в обидва ранки свята (крім Шабату), яке зазвичай відбувається в синагозі під час денної служби є центральним обрядом святкування Рош га-Шана.

Шофар (фото: Вікіпедія)

За деякими віруваннями, звук шофара не лише символізує прихід нового року, а й закликає згадати минуле та замислитись над неправильними вчинками і діями. Традиційно в шофар не сурмлять, якщо свято припадає на шабат.

Запалювання свічок

В Рош га-Шана дівчата і всі жінки, які є в домі, запалюють свічки, щоб розпочати кожну святкову ніч. Якщо в домі нема жінки, свічки запалює голова родини.

Сімейна трапеза

Святкову їжу вживають у родинному колі кожного вечора і дня свята. Як і всі інші святкові трапези, спочатку читають кідуша над вином, а потім промовляють благословення над хлібом

Традиційні страви і продукти на Рош га-Шана

Традиційно на святі Рош га-Шана їдять круглий хліб халу (посипаний родзинками) і яблука, вмочені в мед, а також інші продукти, які символізують побажання солодкого нового року. Серед обов'язкових продуктів на Рош га-Шана:

буряк - щоб не було супротивників;

- щоб не було супротивників; цибуля порей - щоб не було недругів;

- щоб не було недругів; фініки - щоб не було ворогів і все погане лишилося в минулому році;

- щоб не було ворогів і все погане лишилося в минулому році; морква - щоб благородні вчинки винагороджувалися щасливою долею, нарізана кружальцями морква символізує золоті монети;

- щоб благородні вчинки винагороджувалися щасливою долею, нарізана кружальцями морква символізує золоті монети; гранат - щоб добрих справ було стільки, як зерен плода.

Солодощі на Рош га-Шана (фото: Вікіпедія)

Традиційно на Рош га-Шану їдять халу - круглий, часто посипаний родзинками хліб - вмочуючи виріб у мед замість солі та висловлюючи побажання солодкого року.

До Рош га-Шана готують ґефілте фіш, фаршировану рибу. Голову риби обов'язково кладуть поруч з рибною стравою, адже вона символізує Голову Року.

Продовжуючи солодку тему, традиційно в перший вечір розпочинають трапезу зі шматочків яблука, вмочених у мед. Перед тим, як з'їсти яблуко, промовляють благословення, а потім кажуть "Нехай буде Твоя воля, щоб цей рік був для нас добрим і солодким".

Традиційно слід уникати горіхів, а також гострих продуктів з оцтом та хроном - щоб рік не був гірким.

Утриматися від роботи

Ще однієї важливою традицією на Рош га-Шана є відмова від роботи на час святкування. Тому всі термінові справи варто закінчити до початку свята, опівдні.

Молитви та паломництво

Оскільки Рош га-Шана є важливим святом оновлення і покаяння, в цей день проводяться урочисті літургії, під час яких використовується шофар. Більшу частину дня проводять в синагозі, де моляться про щасливий наступний рік.

Вечірні та денні молитви схожі на молитви, які читають у звичайний святковий день, однак ранкові служби значно довші.Тора читається в обидва ранки Рош га-Шана.

Ще одна популярна нині традиція на Рош га-Шана - паломництво євреїв до Умані. Проте дехто, відвідуючи синагогу, все ж святкує вдома, зазначаючи важливість зустрічі Нового року з родиною.