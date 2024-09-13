UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Роналду встановив новий рекорд і потрапив в історію. Але футбол тут ні до чого

Кріштіану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)
Автор: Іванна Пашкевич

Португальський футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, яка досягла 1 мільярда підписників у соціальних мережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку форварда "Аль-Насра".

Зі слів спортсмена, ця цифра - це не лише його досягнення, а ще й прихильників, яких він назвав частиною його життя.

"Ми створили історію - 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра - це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Спасибі за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя", - повідомив Роналду у соцмережах.

Кріштіану Роналду зібрав мільярд підписників у соцмережах  (фото: instagram.com/cristiano)

На сьогодні у Кріштіану Роналду тільки в Instagram налічується 639 мільйонів підписників. Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.

Футболіст вже звик до рекордів

На початку 2021 року він став першою людиною, яка сумарно набрала 500 мільйонів підписників на Twitter, Instagram та Facebook. У листопаді 2022 року його кількість підписників в Instagram сягнула півмільярда.

Кріштіану також двічі встановлював рекорди за кількістю лайків на пости в Instagram. Перший рекорд було встановлено в жовтні 2022 року, коли він оголосив про те, що очікує народження близнюків, і пост набрав 32,6 мільйона лайків.

Кріштіану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)

Однак через кілька тижнів, 19 листопада, він знову побив власний рекорд із постом, на якому він грає в шахи з Ліонелем Мессі. Цей рекламний пост для Louis Vuitton був зроблений відомим фотографом Енні Лейбовіц.

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі (фото: instagram.com/cristiano)

Читайте РБК-Україна в Google News
Криштиану РоналдуФутболістиСпортсмениЗірки