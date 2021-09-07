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В Ромнах сотрудница мэрии подсыпала своим коллегам "мертвую землю": видео

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Ромны, Вторник 07 сентября 2021 09:58
В Ромнах сотрудница мэрии подсыпала своим коллегам "мертвую землю": видео Коллаж РБК-Украина: В Ромнах сотрудница горсовета подсыпала своим коллегам "мертвую землю"
Автор: Светлана Мащенко

В городском совете города Ромны, что в Сумской области, сотрудница устраивала сеансы черной магии, подсыпая под кабинеты своих коллег "мертвую землю".

Об этом сообщает ТСН.

Появление земли якобы с кладбища не на шутку пугало некоторое время работников мэрии. Но камеры наблюдения сделали свое дело - горе-колдунья попалась.

Ею оказалась коллега тех, кому она наводила порчу. Женщину уже уволили, а сотрудники горсовета наотрез отказываются давать комментарии, убегают, отмахиваются, говоря, что это в прошлом.

Комментарий дал лишь городской глава Олег Стогний, да и то по телефону. Он рассказал, что "земельные сюрпризы" замечали на протяжении нескольких месяцев, пока виновницу не поймали на горячем. Ею оказалась заведующая сектором управления персоналом.

Вскоре кадровичку уволили "по собственному желанию", а ее преемник говорит, что мести не боится и в черную магию не верит. Смеются и местный священник, что и советует другим.

В Роменском горсовете уверяют, что в колдовство не верят, но кабинеты освятили. На всякий случай.

Тем временем сама "героиня" утверждает, что видео сфабриковано, и это личная месть городского главы.

Видео: Женщина подсыпала своим коллегам "мертвую землю" (ТСН)

Ранее мы писали, что возле горсовета в Днепре установили "парковку" для лошадей.

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