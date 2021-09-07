У Ромнах співробітниця мерії підсипала своїм колегам "мертву землю": відео

У міській раді міста Ромни, що на Сумщині, співробітниця влаштовувала сеанси чорної магії, підсипаючи під кабінети своїх колег "мертву землю".

Поява землі нібито з кладовища не на жарт лякала деякий час працівників мерії. Але камери спостереження зробили свою справу - горе-чаклунка попалася.

Нею виявилася колега тих, кому вона наводила порчу. Жінку вже звільнили, а співробітники міськради навідріз відмовляються давати коментарі, тікають, відмахуються, кажучи, що це в минулому.

Коментар дав лише міський голова Олег Стогній, та й то по телефону. Він розповів, що "земельні сюрпризи" помічали протягом декількох місяців, поки винуватицю не спіймали на гарячому. Нею виявилася завідувачка сектором управління персоналом.

Незабаром кадровичку звільнили "за власним бажанням", а її наступник каже, що помсти не боїться і в чорну магію не вірить. Сміється і місцевий священик, що і радить іншим.

У Роменській міськраді запевняють, що в чаклунство не вірять, але кабінети освятили. Про всяк випадок.

Тим часом сама "героїня" стверджує, що відео сфабриковано, і це особиста помста міського голови.

Відео: Жінка підсипала своїм колегам "мертву землю" (ТСН)