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У Ромнах співробітниця мерії підсипала своїм колегам "мертву землю": відео

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Ромни, Вівторок 07 вересня 2021 09:58
У Ромнах співробітниця мерії підсипала своїм колегам "мертву землю": відео Колаж РБК-Україна: У Ромнах співробітниця міськради підсипала своїм колегам "мертву землю"
Автор: Світлана Мащенко

У міській раді міста Ромни, що на Сумщині, співробітниця влаштовувала сеанси чорної магії, підсипаючи під кабінети своїх колег "мертву землю".

Про це повідомляє ТСН.

Поява землі нібито з кладовища не на жарт лякала деякий час працівників мерії. Але камери спостереження зробили свою справу - горе-чаклунка попалася.

Нею виявилася колега тих, кому вона наводила порчу. Жінку вже звільнили, а співробітники міськради навідріз відмовляються давати коментарі, тікають, відмахуються, кажучи, що це в минулому.

Коментар дав лише міський голова Олег Стогній, та й то по телефону. Він розповів, що "земельні сюрпризи" помічали протягом декількох місяців, поки винуватицю не спіймали на гарячому. Нею виявилася завідувачка сектором управління персоналом.

Незабаром кадровичку звільнили "за власним бажанням", а її наступник каже, що помсти не боїться і в чорну магію не вірить. Сміється і місцевий священик, що і радить іншим.

У Роменській міськраді запевняють, що в чаклунство не вірять, але кабінети освятили. Про всяк випадок.

Тим часом сама "героїня" стверджує, що відео сфабриковано, і це особиста помста міського голови.

Відео: Жінка підсипала своїм колегам "мертву землю" (ТСН)

Раніше ми писали, що біля міськради в Дніпрі встановили "парковку" для коней.

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